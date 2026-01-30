《功夫》接招見面會 演員與觀眾近距離互動

記者王丹荷／綜合報導

《功夫》今（30）日在西門站與中山站舉辦接招見面會，導演九把刀率戴立忍、柯震東、曾莞婷出席，搶先揭幕西門町大型的新春特製裝置物，並與粉絲近距離互動發送紅包。難得出席電影見面會的「師父」戴立忍笑說：「因為天氣很好！想說來看看，這是我第一次參與戶外宣傳活動，心情有點緊張。」

戴立忍表示，九把刀找上自己是太難得的機會，可以好好地玩一把，拍攝《功夫》工作過程很開心，「他點子很多，腦迴路跟我和我朋友是不同的人，每天都有不同驚喜。」他透露作為1個演員，很放心交給他們，「盡量忠實地、完整的重建九把刀宇宙。」也提及自己與角色「黃駿」一樣健忘，「每天起床都把前一天的事情忘得一乾二淨，開開心心面對另外一天。我覺得這個特質是我很喜歡，跟我滿像的，我也是非常非常健忘的人。」自曝拍攝現場經常忘詞。

柯震東這次再演高中生，他坦言這次角色相對「更低齡」，比電影《那些年》的主角又更笨一些，「我本人是還滿成熟的啦。」與柯震東已是2度合作的戴立忍也透露，《黑的教育》是第1次磨合期，這次因為拍攝時長時間相處，彼此情誼變得深厚，更當場向柯震東真情表示：「很開心有你這個朋友。」

在《功夫》中飾演王淨媽媽「阿芬」的曾莞婷，笑稱自己是九把刀的忠實影迷，一聽到要參演他的作品，即使角色是「媽媽」也秒答應，原以為不用特別妝髮，結果造型意外辣翻，對此九把刀回應：「這是我對莞婷姐的尊重，把妳最強的展現出來！」曾莞婷也開玩笑說：「但希望導演下一次不要找我演媽媽了啦。」

《功夫》戴立忍（右起）、導演九把刀、曾莞婷、柯震東為電影造勢。（麻吉砥加提供）

《功夫》導演九把刀、戴立忍、柯震東、曾莞婷現身中山鬧區，大批民眾搶爭紅包。（麻吉砥加提供）

戴立忍第1次參與電影宣傳戶外宣傳活動。（麻吉砥加提供）