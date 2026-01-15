《功夫》新春賀歲 完美還原武打熱血

記者王丹荷／綜合報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的《功夫》，將於2月13日新春賀歲檔上映，昨日發布正式預告，柯震東展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁帥出新高度，完美還原原著熱血場景。除戴立忍率領柯震東、王淨、朱軒洋迎戰隱藏的黑暗勢力，劉冠廷更顛覆形象化身終極反派「藍金」，獲韓國動作導演認證「練武奇才」。

預告開場柯震東率先登場，在夜色街道間施展輕功飛簷走壁，以高強功夫行俠仗義。而戴立忍飾演的師父角色，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同對抗劉冠廷領軍的黑暗勢力，一場延續500年的恩怨情仇，嚴峻考驗柯震東一行人的信念與選擇。

廣告 廣告

過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」，開拍前接受高強度特訓，正式拍攝時展現俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我，獲得韓國動作導演張材旭高度肯定，盛讚他是「練武奇才」。

《功夫》預告中柯震東在夜色中飛簷走壁，完美還原原著熱血場景。（麻吉砥加提供）