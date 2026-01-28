《功夫》春風爛臉也要演 曾莞婷當媽造型火辣

記者王丹荷／綜合報導

九把刀執導的奇幻動作電影《功夫》今（28）日釋出花絮，曝光堅強卡司外的驚喜嘉賓：玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，導演九把刀透露：「他爛臉也要演！」健志、洋蔥分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀、完全還原原版規格，還有「影后」曾莞婷加持，升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，火辣的老闆娘造型引發熱烈討論。

在改編自同名小說的新作《功夫》中，導演九把刀回顧成長過程中深受影響的武俠電影，除了將經典片段融入電影、向多部名作致敬外，他更完整取得多方授權，巧妙將觀眾熟悉的角色轉化為片中500年前的武林高手群。這群回憶裡的武學宗師，正是師父戴立忍高強功夫的武學起源，也奠定了整個江湖流派，由玖壹壹成員春風、健志、洋蔥以及禾浩辰共同演出，洪都拉斯、黃瀞怡則分別飾演戴立忍的師父與師妹。

在最新曝光的花絮中，玖壹壹成員春風率先挑戰片中造型最繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色台詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。導演九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心！」

玖壹壹成員健志與洋蔥則挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」，健志表示2人造型特別請來《飛龍在天》的原班化妝師操刀，「完全還原原版規格！」2人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起滿滿回憶殺，將觀眾1秒拉回千禧年的背景時空。

以《影后》奪下金鐘獎最佳女配角的曾莞婷，片中升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，與「阿義」朱軒洋之間有段藏不住心動火花的曖昧情愫。在冰菓店工作的曾莞婷一身火辣造型，畫面一曝光立刻成為話題焦點，她笑說：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」導演九把刀大讚她是非常專注的演員，對角色的詮釋完全超出他的期待。

隨著上映倒數，《功夫》將於1月30日在西門與中山鬧區舉辦見面會，師父戴立忍將首度亮相，與導演九把刀、柯震東、曾莞婷同台，現場重現片中經典「破牆」場面，並與現場觀眾零距離互動發送紅包，更多活動資訊請洽《功夫》官方粉絲團。《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。

曾莞婷（左）在《功夫》中與朱軒洋有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

玖壹壹成員春風冒著爛臉的風險也要力挺《功夫》。（麻吉砥加提供）

玖壹壹成員健志（左）、洋蔥在《功夫》中驚喜現身。（麻吉砥加提供）