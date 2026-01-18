《功夫》梁小龍離世 成龍曬合照痛悼：一時之間不敢相信

武打演員梁小龍離世，成龍不捨發文悼念。（圖／翻攝自梁小龍、成龍微博）





武打演員梁小龍過去與李小龍、成龍、狄龍號稱香港影壇「四龍」，雖一度消失螢光幕，但2004年憑藉周星馳電影《功夫》「火雲邪神」一角翻紅，沒想到今（18）日傳出驟逝的消息，成龍也不捨發聲。

根據《香港01》報導，梁小龍不幸於14日離世，享壽77歲，家屬正在低調處理後事，並暫定於26日在深圳龍崗舉行出殯儀式，消息也以獲得友人證實。對此，成龍也發文表示震驚，「剛剛回到北京，驚聞梁小龍先生離世的消息，一時之間不敢也不願相信。」

成龍坦言，在他的印象中，梁小龍一直是精通多種傳統武術，每一種都能打出自己風格的功夫高手，並將自己畢生所學運用在影視作品上，不僅是非常優秀的動作指導，作為演員也塑造出不少經典角色，深受觀眾喜愛，「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您。」

成龍曬出與梁小龍的合照。（圖／翻攝自成龍微博）

成龍曬出與梁小龍的合照。（圖／翻攝自成龍微博）



