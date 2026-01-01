《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅

娛樂中心／施郁韻報導

在電影《功夫》飾演乞丐的知名港星、武術指導袁祥仁，驚傳元旦1月1日病逝，享壽69歲。妻子證實噩耗，表示袁祥仁於伊利沙伯醫院安詳辭世，喪禮2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈。

袁祥仁為香港知名武術指導、導演及演員，最令台灣觀眾印象深刻，是在周星馳電影《功夫》中飾演拿著《如來神掌》秘笈、騙走周星馳積蓄的乞丐。他片中喊著：「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才。」仍是網路上的經典迷因。

袁祥仁從小練習武術，父親是知名武術指導袁小田，哥哥是「天下第一指」袁和平，袁祥仁在幕後擔任過許多部電影的導演與動作設計。

袁祥仁生前參與過《黃飛鴻》、《太極張三豐》等港片，還曾到美國好萊塢發展，包括電影《駭客任務》、《霹靂嬌娃》、《夜魔俠》等都有他的參與，頗有名氣。

