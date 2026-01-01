《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖

袁祥仁因病辭世，享壽69歲。（圖／翻攝微博／李力持導演）

香港知名武術演員及動作指導袁祥仁，於2026年1月1日因病辭世，享壽69歲。他的遺孀對外證實此消息，並透露袁祥仁於元旦下午在伊利沙伯醫院安詳離開人世。

袁祥仁是港片時代的重要人物，無論在幕前或幕後皆留下深遠足跡。他最為台灣觀眾熟知的角色之一，是在周星馳執導的電影《功夫》中，飾演那位以《如來神掌》秘笈誘騙主角的神秘乞丐，其經典台詞「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才」，更是網路流傳不息的熱門哏。

另一令人印象深刻的演出，則是在《武狀元蘇乞兒》中，他化身教授睡夢羅漢拳的乞丐，再度以獨具風格的演技，奠定其在影迷心中的地位。由於經常出演街頭乞丐型角色，他也被戲稱為「乞丐專業戶」。

袁祥仁過世。（圖／翻攝微博／李力持導演）

出身於武術世家的袁祥仁，父親是知名武師袁小田，兄長為享譽國際的導演兼武術指導袁和平。他自幼習武，是「袁家班」的中流砥柱，參與無數動作電影的演出與編排，作品橫跨亞洲與好萊塢，曾參與《黃飛鴻》、《太極張三豐》，甚至進軍國際影壇，擔任《夜魔俠》《霹靂嬌娃》等片的武術設計。

據其家屬公告，袁祥仁的喪禮將於2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈，隔日舉行出殯儀式。消息傳出後，許多圈內人士與粉絲紛紛表達不捨與哀悼，知名導演李力持也發文悼念「永遠懷念，袁祥仁師傅」，並附上哭泣符號與袁祥仁多張照片，表達不捨之情。

