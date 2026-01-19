《功夫》火雲邪神梁小龍死因曝光 徒弟揭「搶救6小時後安然告別」

娛樂中心／倪譽瑋報導

資深武打巨星梁小龍於1月14日辭世，他曾經演出《功夫》的火雲邪神令年輕一代影迷印象深刻。如今梁小龍遺孀與徒弟，正式宣布梁小龍逝世消息，先澄清他是享壽75歲，而非77歲，並透露梁小龍的死因是「心衰竭搶救6小時後安然告別」。

梁小龍遺孀宋驤、聚龍拳大徒兒朱峻賢（丹尼）透過香港動作特技演員公會，正式「官宣」他的離世消息「懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享壽75歲。」

聲明中也提到，梁小龍生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛。朱峻賢也說，他代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。

