《功夫》火雲邪神梁小龍遺言曝光！一句話逼哭影迷

《功夫》中飾演「火雲邪神」的資深武打影星梁小龍。（圖／翻攝自 梁小龍 抖音 ）

曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的資深武打影星梁小龍，驚傳已於1月14日辭世，享壽77歲。消息曝光後震撼華語影壇，也讓無數影迷難以接受。18日晚間，他的抖音帳號突然發文，以第一人稱留下宛如遺言般的文字，寫下「我到很遠很遠的地方拍電影去了」，並署名日期為2026年1月14日，貼文曝光後迅速引發熱議與哀悼。

梁小龍抖音帳號，18日晚間發文寫下「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了。」文中提到原本打算低調處理，因此由關門弟子如往常般代為更新影片，並表示自己喜歡保留神秘感。文末更深情叮囑粉絲「你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們」，字句溫柔卻令人鼻酸，讓不少網友看完後情緒潰堤。

廣告 廣告

貼文發布後，大批粉絲湧入留言區悼念，有人直呼「又少一位老戲骨了」，也有人難以置信表示「明明沒有聽說生病，怎麼會突然離世」。更有影迷感嘆「永遠的陳真一路好走」、「一代人的偶像謝幕了」，認為消息來得太過突然，至今仍難以接受偶像離開的事實。

梁小龍遺言曝光。（圖／翻攝自 梁小龍 抖音 ）

據港媒報導，梁小龍辭世消息已獲友人證實，家屬目前正低調處理後事，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。梁小龍縱橫影壇數十年，從早年武打劇到電影經典角色，塑造無數銀幕記憶，如今透過最後一篇貼文與影迷告別，也讓外界再次緬懷這位為華語動作片留下深刻印記的傳奇演員。

更多中時新聞網報導

保健》水痘迷思多 2劑疫苗防皮蛇

保健》止痛藥非萬靈丹 亂吃恐傷身

防急診壅塞 春節開特別門診