《功夫》火雲邪神梁小龍「離世4天」才官宣！生前最後7小時細節曝光

資深武打巨星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，離世4天後，今19日才由家屬也委託正式官宣離世消息。他曾經演出《功夫》的火雲邪神令年輕一代影迷印象深刻，而早期他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

梁小龍疑似生前留下話語告別粉絲。（圖／翻攝自抖音）

經紀人表示，梁小龍是在1月14日於深圳自家突發疾病離世。在病發當下，家中僅有一名親人陪伴，隨後約10分鐘內又有兩名家人趕到，1小時後所有至親皆抵達現場。梁小龍在發病後仍撐了約7小時，期間親人始終緊握著他的手陪在身旁，直到他安詳離世。



至於為何延後4天才對外證實死訊，經紀人坦言，這是梁小龍生前的心願。據悉，梁小龍多次向親人與工作團隊表示，自己喜歡「浪漫一點、神祕一點」，甚至曾笑說，希望有一天離開時，外界會以為他只是「去了很遠的地方拍電影」。

香港動作特技演員公會受 "梁小龍師傅" 家屬委託，正式官宣師傅離世信息如下:

髮妻：宋驤，聚龍拳大徒兒：朱峻賢（丹尼）正式官宣發佈尊敬的（梁小龍）先生與世長辭的消息。

正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發佈師父與世長辭的消息。

懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。

梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時臺灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾次邀請演出，（梁小龍）先生答應演出（火雲邪神）一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。

我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。

特此聲明

代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）

師父一路走好

