《功夫》火雲邪神死後突發文！梁小龍「遺書公開」：我到很遠的地方拍電影去了

梁小龍死訊曝光震撼外界，他預發的遺書也在社群上公開。（圖／翻攝自梁小龍抖音）





演出「星爺」周星馳電影《功夫》火雲邪神爆紅的港星梁小龍，於1月14日逝世，享壽77歲。今（18）日死訊曝光震撼外界，他預發的遺書也在社群上公開了。

梁小龍在抖音寫下：「我到很遠很遠的地方拍電影去了，請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻（影片），我喜歡有點神祕感，你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們，梁小龍，2026年1月14日。」

港星「小龍哥」梁小龍，在1970年代與李小龍、成龍、狄龍被稱為香港娛樂圈「四小龍」，後演出《大俠霍元甲》、《陳真》飾演霍元甲大徒弟「陳真」聞名，沉寂多年再演周星馳電影《功夫》火雲邪神，再創事業高峰。



