《功夫》火雲邪神走了！武打巨星梁小龍辭世 享壽77歲

梁小龍在《功夫》中飾演「火雲邪神」。（圖／新華社、中時資料照）

在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的武打港星梁小龍驚傳離世，享壽77歲，消息曝光後震撼影壇，也引發不少影迷不捨。其代表作橫跨數十年，從早年武打劇到經典電影角色，留下深刻銀幕身影。

據港媒《香港01》報導，梁小龍已於本月14日辭世，相關消息經友人證實。家屬目前正低調處理後事，並未對外多作說明，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。梁小龍原名梁財生，1948年出生於香港，祖籍廣東，自幼習武，15歲便以替身演員身分踏入演藝圈，1970年代起活躍於影視圈，憑藉扎實的武術功底逐漸嶄露頭角。

廣告 廣告

梁小龍近年積極經營短影音平台。（圖／抖音 梁小龍）

他於1980年代在電視劇《大俠霍元甲》中飾演陳真一角，形象深植人心，紅遍華人圈，並與李小龍、成龍、狄龍並列為「四龍」，風頭一時無兩。其後梁小龍一度淡出演藝圈，轉往其他領域發展，沉寂長達十多年。

直到2004年，梁小龍受周星馳力邀復出，在電影《功夫》中演出「火雲邪神」，以極具張力的反派角色再度翻紅，也讓新一代觀眾重新認識這位武打巨星。如今傳出辭世消息，讓影迷深感惋惜，他所留下的經典角色與武俠精神，也成為華語影壇難以抹去的記憶。

更多中時新聞網報導

早餐吃錯 小心氣虛水腫

陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手

女兒愛喊爸爸 鬼鬼笑問在哪兒