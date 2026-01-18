《功夫》火雲邪神驟逝「抖音還在更新」！大量生前畫面曝 影迷狂問：誰在營運

梁小龍77歲離世。（圖／翻攝自梁小龍抖音）





港星「小龍哥」梁小龍，在1970年代與李小龍、成龍、狄龍被稱為香港娛樂圈「四小龍」，後演出《大俠霍元甲》、《陳真》飾演霍元甲大徒弟「陳真」聞名，沉寂多年再演周星馳電影《功夫》火雲邪神，再創事業高峰！梁小龍今（18）日驚傳已於1月14日逝世，享壽77歲，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

梁小龍近年活躍於中國大陸，積極經營抖音、小紅書，如今突然爆出逝世消息，令影迷們相當不捨，紛紛湧入社群平台留言追思「感謝您留給我們美好的回憶」、「回憶太美好」、「一路好走」、「希望你永遠開心快樂」，向一代功夫影星道別。

梁小龍逝世後抖音帳號持續更新。（圖／翻攝自梁小龍抖音）

梁小龍逝世後抖音帳號持續更新。（圖／翻攝自梁小龍抖音）

梁小龍2025年回香港出席活動時，絲毫看不出身體有異狀，如今突然傳出噩耗，影迷們好奇的是，他是在1月14日離世的，但抖音帳號卻在這之後仍持續更新發片，他在影片中寫書法的模樣，看起來精神狀態非常好「如果14號過世，為什麼18日還在發抖音？」、「14號去世了！帳號誰在營運？」網友推測是將帳號交給團隊經營，把生前拍好的影片繼續曝光。



