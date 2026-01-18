《功夫》火雲邪神77歲猝逝 去年展示「身體斷筷子」網看傻

娛樂中心／徐詩詠報導

曾在港星周星馳《功夫》飾演最大反派的武打明星梁小龍，日前傳出他於14日離世，享壽77歲。消息已由友人證實，家屬目前相當低調，告別儀式暫定於1月26日。由於梁小龍在過去幾年身體相當不錯，去年還親自拍影片上演「肚子斷筷子」的畫面，如今傳出他離世，讓粉絲們相當不捨。





梁小龍在《功夫》中，飾演火雲邪神。（圖／翻攝梁小龍小紅書）梁小龍因擁有優秀的武打底子，過去與男星李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」。梁小龍後續在1970年入行，1980年末一度息影10多年，後來在周星馳的電影《功夫》中飾演「火雲邪神」一角再次翻紅。梁小龍在76歲那年，還拍片親自展示用肚子震斷筷子，嚇壞網友。





梁小龍稱自己使用氣功折斷筷子，但外界看不出自己運氣過程。（圖／翻攝梁小龍小紅書）

當時影片中，梁小龍用肚子夾住筷子，將筷子硬生生擠斷，旁人詢問「這是什麼功夫」，梁小龍便回應「是氣功，但又不見我運氣。」曝光後有人驚呼「蛤蟆功啊！」、「是火雲邪神」、「外練筋骨皮，內練硬氣功」、「火雲邪神不是浪得虛名」。









