《功夫》男星元旦病逝享壽69歲 遺孀悲慟證實
香港著名武術指導及演員袁祥仁，驚傳1月1日在香港伊利沙伯醫院病逝，享壽69歲。袁祥仁的妻子透過訃告證實噩耗，喪禮將於2026年2月1日在香港世界殯儀館 3 樓明德堂設靈，令影迷與圈內藝人深感哀痛。
袁祥仁出生於武術世家，其父袁小田是香港著名武術指導，兄長則為國際知名動作指導袁和平，被尊稱為「天下第一指」。身為「袁家班」核心成員之一，袁祥仁從小習武，後來投身電影圈，在武打片、武術指導與演員三個領域皆有傑出表現。他不僅在幕前扮演經典角色，也在幕後參與多部作品的動作設計與統籌。
袁祥仁的一生與香港武俠片黃金年代緊密相連。 60 年代末他進入電影圈，最初擔任替身演員，憑著自身的努力，逐漸成為武術指導。隨著「袁家班」的名聲日盛，他參與了多部經典港片的製作，包括《黃飛鴻》、《太極張三丰》等傳奇作品，不僅深受香港本地觀眾喜愛，也讓東方武術美學影響至國際影壇。
對於廣大觀眾而言，袁祥仁最讓人記憶深刻的角色之一，便是在周星馳電影《功夫》中飾演那位手持《如來神掌》秘笈的神秘乞丐。他在片中的一句台詞：「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才。」不僅成為經典對白，也在網路上衍生成為長期流傳的影片迷因，伴隨著一代影迷的成長。除了《功夫》，他在《武狀元蘇乞兒》中飾演教授睡夢羅漢拳的乞丐等角色，同樣深入人心。
除了香港作品外，袁祥仁也曾跟隨袁和平兄弟遠赴好萊塢，參與如《夜魔俠》（Daredevil）與《霹靂嬌娃》（Charlie’s Angels）等國際製作的武術指導工作，為東方武術在西方電影中留下一席之地。
據悉，袁祥仁最後一次公開露面，是在拍攝近期作品《紅嫁衣》時，他因身體狀況欠佳以輪椅輔助下拍攝畫面，這張現身的照片引發影迷再次懷念他多年來對武打片的貢獻。
娛樂圈對袁祥仁的離去紛紛表達哀悼，不少資深導演、武術指導與演員在社群平台上回憶袁祥仁的專業精神與人生貢獻，指出他的一生奉獻於武術藝術與電影事業，影響力深遠而長存。
更多中時新聞網報導
蔡依林開唱如戀愛熬夜照樣美
連晨翔新手爸爸忘報戶口險鬧笑話
2025台灣體壇10大新聞回顧》SBL假球案 球員遭重懲
其他人也在看
《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅
在電影《功夫》飾演乞丐的知名港星、武術指導袁祥仁，驚傳元旦1月1日病逝，享壽69歲。妻子證實噩耗，表示袁祥仁於伊利沙伯醫院安詳辭世，喪禮2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 29
去年突請辭18年《關鍵時刻》！劉寶傑遭爆回歸主持 驚人新動向曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目《關鍵時刻》，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
郭書瑤跨年拋震撼彈！牽手甜喊「能共度2026的人」真實身分曝光
郭書瑤（瑤瑤）與金陽、前「SpeXial」以綸分手後，日前被爆與乾哥「玖壹壹」春風（洪瑜鴻）緋聞，不過雙雙否認。日前受訪坦承已單身7年的她，今（31）日無預警在社群平台曬出一段牽手影片，並曖昧寫下「遇到了能攜手共度2026的人」，只是影片最後卻出現反轉結局，真相也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 55
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 23
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 16 小時前 ・ 2
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 15 小時前 ・ 12
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 25
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 80
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 37
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 43
蔡依林嗨喊「有加場的動力」 四噸重貪婪金豬造價高達3600萬台幣
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」愉悅能量，繼續在台北大巨蛋陪伴4萬粉絲，除了砸下9億台幣進行製作外，她在第一個橋段登上「覺醒之巔」演唱，身穿運動鞋，引起不少粉絲不解，沒想到這其實是造型師為她搭配的巧思，也成為她開唱以來，第一次穿著運動鞋登台演出，她笑說「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現她私下幽默又真實的一面。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 8