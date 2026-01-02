《功夫》男星元旦病逝享壽69歲 遺孀悲慟證實

香港著名武術指導及演員袁祥仁，驚傳1月1日在香港伊利沙伯醫院病逝，享壽69歲。袁祥仁的妻子透過訃告證實噩耗，喪禮將於2026年2月1日在香港世界殯儀館 3 樓明德堂設靈，令影迷與圈內藝人深感哀痛。

袁祥仁出生於武術世家，其父袁小田是香港著名武術指導，兄長則為國際知名動作指導袁和平，被尊稱為「天下第一指」。身為「袁家班」核心成員之一，袁祥仁從小習武，後來投身電影圈，在武打片、武術指導與演員三個領域皆有傑出表現。他不僅在幕前扮演經典角色，也在幕後參與多部作品的動作設計與統籌。

袁祥仁的一生與香港武俠片黃金年代緊密相連。 60 年代末他進入電影圈，最初擔任替身演員，憑著自身的努力，逐漸成為武術指導。隨著「袁家班」的名聲日盛，他參與了多部經典港片的製作，包括《黃飛鴻》、《太極張三丰》等傳奇作品，不僅深受香港本地觀眾喜愛，也讓東方武術美學影響至國際影壇。

對於廣大觀眾而言，袁祥仁最讓人記憶深刻的角色之一，便是在周星馳電影《功夫》中飾演那位手持《如來神掌》秘笈的神秘乞丐。他在片中的一句台詞：「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才。」不僅成為經典對白，也在網路上衍生成為長期流傳的影片迷因，伴隨著一代影迷的成長。除了《功夫》，他在《武狀元蘇乞兒》中飾演教授睡夢羅漢拳的乞丐等角色，同樣深入人心。

除了香港作品外，袁祥仁也曾跟隨袁和平兄弟遠赴好萊塢，參與如《夜魔俠》（Daredevil）與《霹靂嬌娃》（Charlie’s Angels）等國際製作的武術指導工作，為東方武術在西方電影中留下一席之地。

據悉，袁祥仁最後一次公開露面，是在拍攝近期作品《紅嫁衣》時，他因身體狀況欠佳以輪椅輔助下拍攝畫面，這張現身的照片引發影迷再次懷念他多年來對武打片的貢獻。

娛樂圈對袁祥仁的離去紛紛表達哀悼，不少資深導演、武術指導與演員在社群平台上回憶袁祥仁的專業精神與人生貢獻，指出他的一生奉獻於武術藝術與電影事業，影響力深遠而長存。

