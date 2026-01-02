《功夫》男星袁祥仁元旦病逝 享壽69歲

香港演員袁祥仁，驚傳於2026年1月1日下午因病離世。（圖／翻攝自微博@午後狂睡）





香港影壇震撼彈！曾在大銀幕上塑造無數經典綠葉角色的香港著名武術指導及演員袁祥仁，驚傳於2026年1月1日下午因病離世，享壽69歲。袁祥仁的遺孀已對外證實此噩耗。

對許多觀眾而言，袁祥仁最令人印象深刻的角色，莫過於在周星馳電影《功夫》中飾演那位手持如來神掌秘笈、騙走小星爺積蓄的神秘乞丐。該角色至今仍是網路上瘋傳的經典迷因，也讓他在影迷心中留下深刻印象。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館

● 曹西平猝逝！離世當天 凌晨4點還在回留言

