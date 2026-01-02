《功夫》男星袁祥仁元旦病逝 遺孀發訃告證實噩耗

香港著名武術指導、演員及導演袁祥仁。（圖／翻攝自微博@午後狂睡）





香港影壇傳來震撼彈！曾在大銀幕上塑造無數經典綠葉角色的香港著名武術指導、演員及導演袁祥仁，驚傳於2026年1月1日下午因病離世，享壽69歲。其遺孀已對外證實噩耗。回顧他的職業生涯，在周星馳的電影《功夫》的經典台詞，至今仍是全球經典迷因。

資深影人袁祥仁的逝世消息已獲證實，其妻日前發出訃告，證實袁祥仁因病在香港伊利沙伯醫院安詳離世。告別式將於2月1日在世界殯儀館3樓明德堂舉行設靈，並於隔日出殯。

早期磨練：袁家班的北派根基

袁祥仁自幼隨父親、著名武術指導袁小田習武，深得北派功夫精髓。1960年代末，他從最艱辛的替身武師起步，隨後掛名助理武術指導，跟隨大師兄唐佳參與張徹導演的經典作品如《保鏢》、《報仇》。在那個「硬橋硬馬」的時代，袁祥仁在血淚與汗水中奠定了紮實的實戰設計基礎。

邵氏時期：與名導合作 展現武藝靈魂

1970年代中期，袁祥仁在邵氏影業已小有名氣。他與楚原導演合作的《流星蝴蝶劍》，將古龍筆下的唯美與詭譎轉化為靈動的武打動作，成功打破傳統框架。隨後與何夢華等人合作《香港奇案》系列，更展現了他在不同題材下的動作調度能力，使其知名度大幅提升，成為當時影壇炙手可熱的武指新星。而他在《功夫》的那句經典台詞「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才」，至今仍是全球網路經典迷因。

享譽國際：從香港走向好萊塢

袁祥仁不僅在華語影壇發光，更隨哥哥袁和平進軍好萊塢，參與《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》等超級英雄大片的動作指導，將東方武術的精緻感帶入全球市場，成為少數能在國際舞台上站穩腳跟的武術指導。

根據最新消息，袁祥仁於昨（1）日在香港辭世，享壽69歲。演藝圈友人紛紛發文哀悼，感謝他一生為動作電影做出的卓越貢獻。雖然他已遠去，但留在銀幕上的靈動身影與那些傳奇祕笈，將永遠銘刻在影迷心中。



