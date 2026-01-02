《功夫》男星袁祥仁離世！ 妻子發訃聞證實了

香港著名武打演員，同時也是導演、武術指導的袁祥仁，於昨（1日）傳出離世消息，享壽69歲，其妻子證實死訊；回顧他的演藝生涯，最令人記憶猶新的，莫過於在周星馳電影《功夫》裡賣著《如來神掌》秘笈的小乞丐。

袁祥仁當年參與《功夫》的演出。（圖／翻攝自網路）

據《ETtoday新聞雲》報導，袁祥仁的妻子昨已發出訃告，寫道：「祥仁師傅今午因病於伊利沙伯醫院離世。」證實先生的死訊，同時會在今年2月1日於世界殯儀館3樓明德堂為他設靈，隔一天出殯。

回顧袁祥仁的武藝生涯，他自幼便與幾位兄弟習武，早年先從替身武打演員幹起，1960年代末，開始掛名助理武術指導，跟著大師兄唐佳，做過張徹《保鏢》、《報仇》、《遊俠兒》等片的武指，到了1970中期，他在邵氏已經小有名氣，期間與楚原、何夢華這些名導演合作過不少力作，如《流星蝴蝶劍》、《香港奇案》等，知名度逐漸提升。

值得一提的是，袁祥仁雖然是武術指導，主力為動作設計，但卻十分熱衷於客串表演，有《功夫》中賣給小周星馳《如來神掌》秘笈的老乞丐，還有《武狀元蘇乞兒》中傳授蘇哈察爾燦睡夢羅漢拳的乞丐，這兩個角色相信都令台灣港產片影迷感到印象深刻。

