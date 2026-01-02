《功夫》男星袁祥仁驚傳病逝！享壽69歲





香港影視圈傳噩耗！曾飾演電影《功夫》、《黃飛鴻》、《太極張三豐》等經典港片的男星袁祥仁於2026年1月1日因病離世，享壽69歲。袁祥仁妻子已證實並發出訃告，並將於2月1日在世界殯儀館3樓明德堂為他設靈，隔日出殯。

袁祥仁出身於武術世家，父親袁小田、哥哥袁和平都是知名的武術指導，袁祥仁自幼習武，不僅在幕前演出，更在幕後擔任過多部電影的動作設計與導演。而在台灣人心中，最令人印象深刻的就是他在周星馳電影《功夫》中飾演拿著《如來神掌》秘笈的神秘乞丐。他的經典台詞：「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才。」仍作為迷因在網路上瘋傳。

廣告 廣告

此外，除了參演電影，袁祥仁也曾指導好萊塢中，漫威《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》等電影的武術指導工作，將東方武術美學名聞國際。

根據親友轉述，袁祥仁的遺孀已發出訃告證實，袁祥仁因病於伊利沙伯醫院離世。而家屬將於2月1日在世界殯儀館3樓明德堂為他設靈，隔日出殯。不少影迷與圈內好友都深表難過，表示，「一路好走」、「感謝大師帶給我們的歡樂與精彩武打」。

（圖／翻攝自微博@午夜狂睡）

更多東森財經新聞報導



兆元宴再臨！ 黃仁勳邀科技大老吃尾牙 1月底老地方見

清算逾200次慘賠7.2億！ 黃立成沒在怕：將回來當大哥

排除教唆、霸凌！ 張文剩39元孤注一擲 四大行動示無回頭路