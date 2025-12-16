《功夫》登場！柯震東暗巷慘遭圍毆 戴立忍圓夢挑戰動作片

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋在電影《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的動作鉅獻《功夫》，製作團隊耗時2年、斥資近3億元台幣重磅打造，集結卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。

電影16日正式宣布2026年2月13日賀歲檔上映，同步釋出前導海報與前導預告，預告一開場便以緊湊節奏強勢吸睛，戴立忍一掌震碎牆壁的畫面引爆話題，隨後柯震東、朱軒洋與王淨接連加入練功行列，短短1分鐘內呈現九把刀最擅長的熱血情感、兄弟情誼與逆襲快感，宣告他全新宇宙級作品強勢回歸，而海報中戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨4人站立於大佛肩上，象徵新世代英雄蓄勢待發，氣勢磅礴。

劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」。（麻吉砥加提供）

預告中飾演衰尾高中生「淵仔」的柯震東與「阿義」朱軒洋慘遭小混混圍毆，情急之下雙掌竟噴發驚人內力將對手震飛，原來是身懷絕世武功的流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆使出神力暗中相救，正義感十足的「乙晶」王淨也加入他們練武的行列，3人穿梭城市角落行俠仗義。

接著戴立忍登上大佛頂端，凝視遠方低聲警告：「來不及了！」飾演神秘反派「藍金」的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強烈壓迫感席捲而來，城市的存亡危在旦夕。

電影《功夫》發布前導海報。（麻吉砥加提供）

自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」

