《功夫》神祕乞丐袁祥仁逝！行走困難仍敬業拍戲 醫揭1痰色快就醫

香港資深演員、武術指導袁祥仁2026年元旦驚傳因病離世，享壽69歲。袁祥仁最令台灣觀眾印象深刻的角色，當屬在周星馳電影《功夫》中，飾演拿著「如來神掌」祕笈、拐騙主角的神祕乞丐。據了解，他去年2月仍參與電影拍攝，當時已罹患肺水腫，需由工作人員攙扶進出片場，敬業態度令人動容。

武術世家「袁家班」重要成員

袁祥仁出身武術世家，是「袁家班」重要成員之一。父親袁小田被譽為香港電影史上第一代武術指導，哥哥袁和平則是享譽國際的「天下第一指」，袁祥仁長年活躍於幕前與幕後，曾參與《黃飛鴻》、《太極張三豐》、《武狀元蘇乞兒》等經典港片，並曾隨兄長赴好萊塢，參與《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》等作品的動作設計。

《功夫》神祕乞丐 經典台詞成迷因

袁祥仁也是港片時代的重要人物，不論幕前或幕後都有深刻著墨。台灣觀眾對他最熟知的角色，莫過於在周星馳電影中，飾演神祕乞丐，以「如來神掌」祕笈拐騙小星爺積蓄，經典台詞「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才」，還成為網路流傳的熱門迷因哏。

袁祥仁是不僅會演戲，還身兼導演、編劇以及武術指導多種角色，98版《水滸傳》的動作設計就是出自袁祥仁之手。近幾年有關袁祥仁的消息少了很多，但他仍持續拍戲，去年2月份有消息傳出他還在拍攝作品《紅嫁衣》，當時他患有肺水腫，已行動不便，但仍頂著高溫天氣，由2位工作人員抬著去拍攝現場，敬業精神令人佩服。

肺水腫影響供氧 呼吸急促、冒冷汗

光田綜合醫院胸腔內科暨肺癌主任何明霖醫師指出，肺水腫又稱為「肺積水」，是指肺部累積過多液體，影響正常換氣功能，其中最常見的原因是充血性心力衰竭。當心臟無法有效將血液輸送至全身時，血液會回堵在肺部微血管，導致壓力升高、血管滲漏，身體無法獲得足夠的氧氣，開始呼吸急促，可能伴隨血氧濃度下降或是冒冷汗等症狀，必須及時治療，並從根本原因著手。

肺水腫症狀呼吸喘 粉紅色泡沫痰嚴重了

肺水腫的臨床症狀會因類型不同而有所差異。

慢性或長期肺水腫

常見活動時呼吸急促、平躺困難、喘鳴、夜間因喘醒、下肢水腫與容易疲倦。

高原相關肺水腫

「高山症」的一種，可能出現頭痛、心跳加快、運動後或休息時呼吸困難、咳嗽、發燒，以及行走困難等情形。一旦出現相關症狀，應及早就醫評估。

急性肺水腫

皮膚蒼白濕冷或發藍是嚴重缺氧的表現；常伴隨嚴重呼吸困難、快速喘息、咳粉紅色泡沫痰等症狀，是需要立即就醫的急症。

肺水腫高風險族群：心臟衰竭、洗腎患者

肺水腫的治療以供給氧氣為第一原則，先維持正常的呼吸功能，根據情況斟酌採用藥物治療。藥物以利尿劑為主，或使用擴張血管的藥物，將體內的水腫情況排除，如果伴隨腎臟病的症狀，則需緊急洗腎。

何明霖提醒，有心臟問題或心力衰竭的人患肺水腫的風險最高，其他可能的危險因素還包括肺水腫或肺部疾病史，例如結核病或慢性阻塞性肺疾病（COPD）及血管（血液）疾病。洗腎與心衰竭患者平時務必嚴格控制水分攝取，慢性病患者應規律服藥並按時回診追蹤，一旦出現呼吸困難或身體不適，應盡速就醫，避免延誤治療，造成更嚴重的後果。

