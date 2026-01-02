《功夫》袁祥仁元旦病逝！太太證實噩耗 一句台詞流傳至今

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

香港知名武術指導、演員袁祥仁曾演出周星馳電影《功夫》，在片中他飾演手拿《如來神掌》，騙走小阿星錢財的乞丐，一句「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才」，至今仍廣為流傳，而近來傳出他於昨（1）日病逝，享壽69歲，而袁祥仁的太太也證實噩耗，提到袁祥仁於1月1日在醫院過世。

袁祥仁於元旦病逝。（圖／翻攝網路）

袁祥仁的太太發出訃聞，提到：「祥仁師傅今午因病於伊利沙伯醫院離世。」而家屬定於2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設置靈堂，隔天出殯。袁祥仁在武術界、電影都有許多貢獻，如今離世，讓許多影迷悲痛不已。

事實上，袁祥仁出身武術世家，爸爸是知名武術指導袁小田，哥哥則是聞名國際的袁和平，身為「袁家班」的成員之一，袁祥仁自小習武，曾演出過多部電影，也參與許多電影的動作設計與導演。

