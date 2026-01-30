「功夫」西門發紅包 曾莞婷演媽心裡罵三字經

（中央社記者王心妤台北30日電）電影「功夫」導演九把刀今天率演員戴立忍、柯震東、曾莞婷在捷運西門站發紅包。曾莞婷笑說，接到要演媽媽的邀約時雖然一口答應，但有在心裡罵三字經，幸好最後是超美辣媽。

戴立忍在「功夫」戲份多，他今天分享，因為飾演的角色外表像流浪漢，每天都要花3、個小時特殊化妝，但接到九把刀演出邀約時覺得是個難得機會，能夠好好玩一玩，「作為一個演員，我很放心交給他，盡量能夠忠實完整呈現九把刀宇宙。」

柯震東此次仍飾演高中生，曾莞婷被問到會不會想演學生，她笑說：「我沒有那麼不要臉。」她表示，原以為演媽媽不用特別打扮，沒想到是辣媽，「最後想說算了，至少還是美美的。」

另外，「大濛」導演陳玉勳在社群笑稱九把刀找柯震東演自己是「不要臉」，九把刀今天表示，讓柯震東演自己是實至名歸。對於近年不少導演找演員演自己的人生故事，九把刀作勢嚴肅說：「還是要盡量要長得像，我們除了身高有差之外，其他都滿像的。」一旁柯震東只能無奈點頭稱是。

「功夫」將於2月13日上映。（編輯：林恕暉）1150130