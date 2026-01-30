《功夫》遇國片熱潮 九把刀柯震東等信心滿滿

近期國片票房捷報頻傳，多部作品紛紛突破新台幣1億元大關。即將於2月13日上映的賀歲片《功夫》也感受到這股熱潮。導演九把刀與男主角柯震東均表示，並不覺得有壓力，認為國片日益受到觀眾喜愛，對創作者而言是件好事。

《功夫》由九把刀執導，改編自同名小說，是台灣首部奇幻動作鉅獻。金獎製作團隊耗時兩年、斥資近3億元打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷、嚴藝文、曾莞婷、高英軒等演出陣容。九把刀、柯震東、戴立忍、曾莞婷30日齊聚西門町舉行造勢活動，為賀歲檔造勢。

被問到近期國片票房頻破億是否給《功夫》帶來壓力，九把刀反而正面回應，他強調這是一部充滿相信力量的電影，也希望將這股正能量帶給觀眾。九把刀：『(原音)我覺得是大家把氣氛都炒熱，所以我覺得是對每一個有好作品上映的創作者都是非常好的事情。對，而且大家就是相信國片越來越好看，嗯，對我覺得這個氣氛是非常融洽的，積極向上。』

柯震東也認為，越多人願意進戲院看國片，就是好事。柯震東：『(原音)因為近期的幾部國片我都有去看啦，然後我就覺得其實，發現越來越多人願意花錢進去看國片，然後也是很享受過程的話大量分享，所以我覺得其實能在這個時間上映，我覺得其實很幸運這樣。』

《功夫》故事講述兩位高中生向神秘流浪漢學習絕世武功，捲入五百年江湖恩怨。九把刀特別邀戴立忍飾演流浪漢「黃駿」，戴立忍透露雖然拍攝過程辛苦，需要長時間上妝卸妝，但對於能參與九把刀的作品非常開心，並盡力完成導演的宇宙觀。

此外，這也是戴立忍首度參與戶外宣傳活動，他坦言「非常緊張，手足無措」。曾莞婷在片中飾演王淨的媽媽，造型火辣，她表示自己是九把刀的忠實戲迷，接到邀約立即答應，並盛讚九把刀是有名的「女神製造機」，希望自己也能有幸成為其中一員。(編輯：宋皖媛)