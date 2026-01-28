《功夫》隱藏卡司超狂 春風化身「黑白郎君」曾莞婷變爆乳辣媽

曾莞婷（左）在《功夫》中飾演王淨媽媽，跟朱軒洋有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，除集結主演戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，28日釋出花絮眾星雲集篇，曝光驚喜嘉賓，包括玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，團員健志、洋蔥則分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，完全還原原版規格，另有曾莞婷加持，飾演爆乳火辣老闆娘。

九把刀回顧成長過程中深受影響的武俠電影，除了將經典片段融入電影、向多部名作致敬，他更完整取得多方授權，將觀眾熟悉的角色轉化爲片中500年前的武林高手群。這群回憶裡的武學宗師，正是戴立忍高強功夫的武學起源，也奠定了整個江湖流派，由玖壹壹春風、健志、洋蔥以及禾浩辰共同演出，洪都拉斯、黃瀞怡則分別飾演戴立忍的師父與師妹。

廣告 廣告

玖壹壹成員春風，冒著爛臉的風險也要力挺《功夫》。（麻吉砥加提供）

春風率先挑戰片中造型最繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色台詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心！」

玖壹壹成員健志（左）、洋蔥在《功夫》中驚喜現身。（麻吉砥加提供）

另兩位成員健志與洋蔥，則是挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」，健志表示兩人造型特別請來《飛龍在天》的原班化妝師操刀，兩人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起回憶殺；曾莞婷這次飾演在冰菓店工作的辣媽，一身火辣低胸造型，畫面曝光立刻成為話題焦點。

更多中時新聞網報導

曹西平告別式 「嗶嗶嗶」有四哥風

李孟諺打臉國土署 土方可跨縣市互助

電商外送垃圾暴增 學者：入法納管