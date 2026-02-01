功德無量！ 大雅明聖堂募集經費捐贈救護車

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府消防局近年來救護勤務量持續增加，第一線救護人員出勤頻繁，救護車輛耗損與維修率亦隨之提高，對救護量能形成不小挑戰。大雅明聖堂住持王嘉德先生得知消防局大雅分隊有救護車汰換與補充需求後，秉持關懷生命、回饋地方的初心，主動發願募集經費捐贈救護車，並號召明聖堂信眾共同響應，將十方信徒的善念與愛心，轉化為守護市民生命安全的實際行動。救護車捐贈儀式於昨(31)日於大雅明聖堂舉行，市府消防局由副局長楊元吉代表受贈。

廣告 廣告

消防局說明，此次捐贈的救護車，將配置於大雅分隊執行緊急救護勤務，協助救護人員在分秒必爭的急救現場中，提供即時且專業的到院前救護服務，對於強化大雅區及鄰近地區的緊急醫療救護網，具有相當實質的助益，也為地方公共安全注入一股穩定而溫暖的力量。救護車捐贈儀式由明聖堂住持王嘉德先生代表廟方捐贈，消防局楊副局長並回贈感謝匾額及救護車模型，以表彰明聖堂及全體信眾長期支持地方消防救災救護工作的善行義舉。

明聖堂長年秉持「慈悲為懷、濟世利人」的精神，不僅是地方重要的信仰中心，更積極投入各項社會公益行動，關懷弱勢、回饋社會，成為地方社會安定的重要力量。此次捐贈救護車，正是宗教團體結合信眾力量，實踐公益、守護生命的最佳寫照。

王嘉德先生表示，急救現場往往分秒必爭，一輛功能完善、設備齊全的救護車，對於搶救生命具有關鍵性的意義。感謝所有信徒的共同支持，讓這份眾人的愛心得以圓滿實現。楊副局長說，受贈的救護車命名為「明聖堂號」，代表著大家的祝福與發心，期盼它能在最危急的時刻即時出勤，如同神明庇佑般，守護大雅區及鄰近地區每一位鄉親的生命安全。

消防局表示，政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝明聖堂及信徒們的無私捐贈。「明聖堂號」救護車的加入，對消防單位而言是實質的戰力提升。消防局將妥善運用這輛愛心救護車，並由訓練精良的救護人員，以最專業、最迅速的服務完成每一次救護任務，回應社會各界對消防工作的支持與期待。