功醫院×何冠妤「我離開之前」新書發表

【記者 王雯玲／高雄 報導】當一本談「死亡」的書，選擇為「孩子的未來」發聲，生命的意義便有了新的重量。《我離開之前》作者何冠妤，深耕生死教育與臨終陪伴逾二十年，將多年第一線實務與生命體悟，化為一本貼近人心、容易實踐的生命自主規劃繪本，透過真實故事、插畫與互動式提問，引導讀者思考人生最後的課題，學會為自己負責，也為家人預留溫柔。她也將書籍售價的11%捐贈予聖功醫院「兒童發展聯合評估中心」，強調生命不只是為終點做準備，更是對「開始」的守護，當我們願意為結局負責，也更該對正要起跑的人生創造更多可能。

此次新書《我離開之前》發表會現場溫馨而莊重，作者何冠妤老師親自分享創作初衷，並邀集多位長期投入生命照護與兒童發展領域的醫療專家蒞臨出席，包括聖功醫院院長劉文欽醫師、安寧病房暨家庭醫學科主任張薰文醫師，以及兒童發展聯合評估計畫主持人同時也是復健科主任的陳奕村醫師，共同見證從「好好告別」走向「好好長大」的生命對話。現場也特別安排受贈儀式，長期投入醫療關懷的企業家鐘治世先生購買100本《我離開之前》，贈予聖功醫院安寧病房，並由安寧病房暨家庭醫學科主任張薰文醫師代表受贈，讓書籍成為陪伴病友與家屬的重要力量。隨後進行簽書互動時光，讀者可與作者近距離交流外，也透過「買書做公益」的行動，將祝福化為實際支持。現場亦設置小卡專區，邀請民眾寫下「心中最有價值的人或事」，作為對生命的回望；小卡也是抽獎的憑據，我們將抽出3位幸運民眾贈送書籍。

據本院兒童聯合評估中心統計，光是去年(114年)已經幫助超過逾一萬人次需要早療的孩子完成治療；然而，現有空間與人力服務量能已滿載，截至目前為止，還有二百多位孩子正在排隊等待進入早療服務。「孩子的發展不能等」劉文欽院長強調，為避免孩子在等待中錯過關鍵的黃金療育期，本院已經著手進行兒童早療服務擴大計畫，目前於本院三樓設置約250坪的「兒童發展聯合評估中心」，空間配置包含物理、語言、職能及心理治療室，並設置親子與無障礙廁所；同時，將擴大招募相關專業人員，期盼有效縮短候診等待時間，讓每一位需要幫助的孩子，都能即時被接住。

「早期療育是支持孩子發展、穩固成長的重要基石。」《我離開之前》不僅是一本談死亡的書，更透過支持兒童早期療育，串起一場跨越世代的愛—從好好告別，也要好好長大。（圖／記者王雯玲翻攝）