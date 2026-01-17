加中達成貿易協議！「第51州」羞辱發酵 加拿大戰略轉向

加拿大總理卡尼（左）會見中國國家主席習近平。(AP)

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於美東時間16日宣布，已與中國達成「新戰略夥伴關係」並互相調降關稅。這場訪問正如卡尼（Mark Carney）先前所言，主要為了減少對美國的依賴，也是美國總統川普對加拿大關稅與主權威脅的結果。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於美東時間16日指出，加拿大與中國在關稅以及進口中國汽車方面達成協議，旨在消除貿易壁壘與降低關稅。雙方協議內容包含，加拿大同意讓4.9萬輛中國電動車以6.1%的超低稅率進口；而中國也將加拿大芥花籽的關稅從原先的84%直接砍至約15%。這場訪問達成卡尼（Mark Carney）先前所說的「里程碑式協議」，象徵加中關係從2018年跌至低谷後走向和解，同時也減少對美國的依賴。

中國及加拿大同時承受了美國總統川普極其挑釁性的政策效應，川普曾揚言要讓加拿大成為美國的「第51個州」，這種對國家主權的冒犯徹底惹怒加拿大人。法國地緣政治分析人士認為，加拿大總理在北京簽署的貿易協定，是美國影響力減弱的跡象，川普不斷地威脅、蔑視和騷擾，將越來越多國家緩緩地推向中國的懷抱。

《紐約時報》指出，卡尼（Mark Carney）去年在競選期間曾表示，中國是加拿大面臨的最大安全威脅，但他於美東時間16日卻告訴媒體，相較於美國，中國已成為更可預測的合作夥伴，加拿大與中國如今的互動以務實、尊重及利益為基礎，「我和習主席宣布，加拿大與中國正建立一個新戰略夥伴關係」。

另外，卡尼（Mark Carney）被問及中國的人權紀錄不彰時指出，加拿大在可能情況下，必須以務實態度來推動與中國的經貿協議，「我們要接受世界本來的樣子，而不是我們所希望的樣子」。





