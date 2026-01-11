加中關係跨大步 卡尼中國行聚焦貿易與國安合作

加拿大總理卡尼(Mark Carney)13日將展開對中國的國事訪問，這將是加拿大領袖8年來首次訪中。他此行旨在商討貿易議題，並在多年來的外交緊張後重建雙邊關係。

中國國家主席習近平去年10月在亞太經濟合作會議(APEC)峰會期間邀請卡尼來訪。卡尼曾形容這是兩國緊張關係的「轉捩點」。

卡尼的發言人告訴法新社，卡尼將在這趟13日至17日的訪問，尋求「加強在貿易、能源、農業和國際安全的合作」。

亞伯達大學(University of Alberta)中國學院主任、加拿大前外交官侯秉東(Gordon Houlden)表示，這是向前邁進的一大步。「如果正在對我們的出口造成影響的一些商業問題是源自於政治因素的話，那麼解決這些政治根源，或許、或者說應該會對貿易具有正面效果」。

加拿大領導人上次訪中，是2017年12月的時任總理杜魯道(Justin Trudeau)。

加拿大與中國的關係在2018年惡化。當時加拿大應美國要求，逮捕在溫哥華轉機的中國科技公司華為(Huawei)財務長孟晚舟。中方隨後以間諜罪名拘留了2名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor)。

加拿大近年來也指控中國干預選舉。

卡尼將與中國國務院總理李強和商業領袖會面進行貿易談判，聚焦於吸引新的投資客和建立戰略夥伴關係。

在面對保護主義與美國總統川普(Donald Trump)的攻勢下，卡尼也將尋求開發新市場來減緩加拿大對美國的經濟依賴。

中國目前是加拿大的第二大貿易夥伴，2024年的雙邊貿易額達到1187億加元(853億美元)。

在2012-2016年擔任加拿大駐中國大使的趙樸(Guy Saint-Jacques)表示，由於中國顯然是個無法忽視的強權，卡尼此行意義重大。

加拿大亞太基金會(Asia Pacific Foundation of Canada)副總裁納吉布拉(Vina Nadjibulla)表示，加拿大與中國達成的任何協議都將受到華盛頓的檢視，並可能影響到今年將重新談判的加拿大與華盛頓及墨西哥的三方自由貿易協定談判。

她並補充說，卡尼的挑戰在於「如何在推進經濟目標的同時，不會犧牲我們的國家安全與經濟安全優先要務」。 (編輯:柳向華)