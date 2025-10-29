加保沒做「1件事」！600萬理賠進別人口袋 老婆、小孩領不到

資深媒體人狄志為在臉書發布貼文，表示丈夫癌是才發現有防癌壽險可用。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！資深媒體人狄志為在臉書發布貼文，透露朋友的丈夫癌逝後，才發現有一張防癌壽險保單，但因為保單受益人的名字寫的是丈夫的哥哥，由於哥哥不願意分給他理賠金，讓她十分難過，但根據法律規定，至少她還能拿回100多萬解燃眉之急，剩下的就當作是丈夫上輩子欠哥哥。

資深媒體人狄志為在臉書發布貼文，分享一個令人難過的故事，朋友的丈夫因為癌症離世，但在丈夫國中1年級時，公公曾幫丈夫購買「防癌壽險」的保單，在丈夫20多歲的時候曾加保附約，將受益人改成丈夫的哥哥，但是這單在丈夫30歲的時候就已經繳清。

廣告 廣告

可能是時間久遠，或是跟其他醫療險搞混，導致丈夫已經完全忘記這份保單，後來罹患胰臟癌、2年後癌逝，都完全沒有想起這一份壽險，這張保單就被放在櫃子的角落。狄志為透露，最近因為朋友在整理遺物時才發現保單，但是朋友看到保單上的受益人是哥哥時，心裡五味雜陳。狄志為說，「她選擇相信先生真的只是忘記，而不是刻意為之」。

狄志為接著說，這份保單可理賠近600萬，但是受益人是哥哥。由於這筆錢不會列入遺產、不會課稅，所以不會有特留分，錢全部都會進到哥哥帳戶。雖然朋友有鼓起勇氣問哥哥，希望可以分她一點，幫忙還一點債，讓孩子有安穩的生活，沒想到哥哥竟回，「我有我自己的需求，我也不寬裕，這筆錢我不能給妳」。

狄志為表示，這點讓朋友相當難過，因為受益人有直接請求權，繼承人不能主張，不過，朋友還是能以丈夫的名義申請理賠，來支付丈夫住院醫療的實支實付費用。這才總算能從600萬的金額拿回100多萬的賠償，幫朋友解決燃眉之急。不過，朋友也坦言，就當作是丈夫上輩子欠哥哥的，這輩子要還。

狄志為提醒，多人以為有保險就安心，卻忘了定期檢視受益人、保額、內容，保單不是買了就好，它代表的是愛與責任的延續。如果受益人多年未更新，可能在無意間，把本該守護家人的保障留給不是想給的人。



回到原文

更多鏡報報導

百萬YTR討債反遭綁架、圍毆！重傷住院等開刀 受害者身分曝光

刮刮樂中420萬頭獎！他漏看背面「1行字」 工作人員嘆：是無效彩券

交往1個月就懷孕！男滿月酒擺20桌驚覺「不是生父」崩潰：女友早已婚