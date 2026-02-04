加個油就中獎！3名幸運兒爽中200萬發票 獎落2縣市

3名幸運兒因加油中200萬發票。 （示意圖／Pexels）





幸運兒是你嗎？財政部今（4）日公布114期11-12月發票1000萬及200萬中獎清冊，本期共有20名幸運民眾抱回200萬，其中有3人皆是到加油站加油就中獎，地點也曝光了。

根據清冊，共有20位民眾中200萬發票，其中3人因為加油中獎，2筆落在台南，分別開在安南區「Smile速邁樂加油中心」及永康區永大路二段中油，消費金額分別為137元及70元。另外在高雄大寮區鳳林三路，也有民眾花917元加油幸運中200萬。

廣告 廣告

114期11-12月發票200萬中獎清冊。（圖／翻攝自財政部）

千萬發票方面，本次共誕生17名千萬富翁，消費最低的民眾僅在foodpanda花6元外送費就中獎。另一名幸運兒則花11元的Gogoro服務費，成為千萬得主。

114年11-12月期千萬特別獎中獎號碼為「97023797」，獎金200萬元特獎中獎號碼為「00507588」，獎金20萬元的頭獎共開出3組，分別是「92377231」、「05232592」與「78125249」，領獎期間自今年2月6日起至5月5日止。提醒民眾記得兌獎，別因一時疏忽和財神爺擦身而過。

更多東森新聞報導

威力彩連28槓！二獎4注均分各得1300萬 下期頭獎飆9.7億

暴虐低溫「5度殺」要來了！ 痛苦濕冷連潑2天

國道新制上路！高公局3月1日啟用3處動態地磅系統

