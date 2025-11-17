加倍奉還！HOYA BIT 推普發一萬「放大燈」挑戰資產極限 狂撒千萬全家 Fa 點！再抽 iPhone 17 Pro Max、超值比特幣

十年驚人漲幅曝光！交易所教你普發金佈局策略

【新聞圖片一】HOYA BIT 交易所推「加倍奉還！普發一萬放大術」活動

（台北訊，2025 年 11 月 17 日） 普發現金一萬元今正式開放 ATM 提領！台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 啟動「加倍奉還！普發一萬放大術」活動，只要單筆入金達 10,000 元新台幣即可獲得全家 Fa 點 7,000 點，讓用戶享有超額紅利！此外，加密貨幣之王「比特幣」、「以太幣」今年價格屢創歷史新高，目前正值回調之際，HOYA BIT 觀察到不少新手投資人利用普發一萬元作為第一筆投資基金，等同在低點策略性入手虛擬資產！

HOYA BIT 推普發一萬放大燈！再抽 iPhone 17 Pro Max、超值比特幣！

為協助台灣投資人輕鬆接軌國際市場，HOYA BIT 打造普發一萬放大燈，如百寶袋般的豐富獎勵幫助民眾開啟第一筆投資，同時讓口袋塞滿滿！現在完成指定任務天天享全家 Fa 點回饋，更有機會把比特幣、iPhone 17 Pro Max 等超級好禮帶回家，將佈局虛擬資產完美融入生活消費場景！

【新聞圖片二】HOYA BIT 觀察到不少新手投資人利用普發一萬元作為第一筆投資基金

加倍奉還！HOYA BIT 普發一萬放大術

活動期間：即日起至 2025 年 11 月 23 日 23:5

參加資格：HOYA BIT 全體用戶

任務一：活動期間單筆入金達 10,000 元新台幣（含） 以上，就送全家 Fa 點 7,000點，限量 1,000 份，依任務完成時間先到先得，每人限領一份！

任務二：活動期間內每日累積交易量達指定門檻，最高可獲得全家 Fa 點 7,000 點！

● 門檻 A：每日累積交易達等值 3,000 元新台幣，即可獲得 全家 Fa 點 3,000 點。（限量 1,000 份）

● 門檻 B：每日累積交易達等值 20,000 元新台幣，即可獲得 全家 Fa 點 7,000 點。（限量 4,000 份）

● 註：獎勵採每日結算，以用戶當日達成的最高門檻為準，每人每日限領一份。

任務三：活動期間任一筆交易達 3,000 元新台幣，即自動獲得抽獎資格！

➢ SSR 超超特獎 (1 名)： HOYA BIT 品牌色同款「宇宙橙色」iPhone 17 Pro Max 512GB。

➢ SR 超特獎 (3 名)： 價值約 1,000 元新台幣之比特幣。

➢ R 特獎 (10 名)： 價值約 300 元新台幣之比特幣。

➢ N 普獎 (15 名)： 價值約 100 元新台幣之比特幣。

世代級財富差距曝光！普發一萬如何佈局？HOYA BIT 公布五大熱門幣種

比特幣（BTC）與以太幣（ETH）紛紛在今年創下 126,198、4,953 美元的歷史新高價，成長速度與傳統投資標的拉開世代級差距。若十年前將普發金 10,000 元進行投資對比，在不考慮通膨等因素下，被視為穩健高成長的美股大盤 S&P 500 在十年間實現 230% 漲幅[1]，使本金價值成長至約 33,000 元；但若將相同資金投入比特幣，其價值暴增至約 280 萬元，漲幅約 280 倍[2]；而被譽為「數位石油」的以太幣，更使這筆資產暴增至近 4,329 萬元，漲幅高達約 4,320 倍[3]！更關鍵的是，隨著華爾街金融巨頭貝萊德、富達等機構不斷加速對虛擬資產的佈局與接受度，虛擬資產已被視為下一代金融體系的核心儲備與數位黃金。

近期正值價格回調，HOYA BIT 觀察到不少民眾把握黃金時刻，利用普發現金一萬元建立核心持倉。至於觀望中的新手該如何佈局加密貨幣？HOYA BIT 觀察平台第三季數據顯示，交易量最高的前五大幣種分別為以太幣（ETH）、美元穩定幣 USDT、比特幣（BTC）、Solana（SOL） 及馬斯克最愛的狗狗幣（DOGE），這些幣種皆為經過市場驗證、流通性高的全球市值領先資產，適合新手入門，鼓勵民眾將普發一萬現金作為第一筆投資基金，一起將現金變成數位黃金，挑戰將資產價值放大的可能性！

關於 HOYA BIT

HOYA BIT 致力於提供安全、透明的虛擬資產交易服務，以 「HOYA 好野」為核心使命，在完成金管會洗錢防制登記後，持續於技術合規、資訊安全以及用戶體驗等方面進行優化，為用戶心中可信賴且具前瞻性的虛擬資產入口。

以上訊息由HOYA BIT提供