加價6元就升等！大直英迪格6週年住房專案 再抽曼谷住

「LUCKY STAY住房專案」最大獎洲際集團曼谷無線路英迪格酒店3天2夜。台北大直英迪格酒店提供

記者徐力剛／台北報導

台北大直英迪格酒店歡慶6歲生日，即日起祭出感恩回饋活動，首波推出「週年慶LUCKY STAY住房專案」，延續把幸運住進旅行裡的靈感，預訂即享100%中獎機會，大獎包括洲際集團曼谷英迪格住宿、酒店套房住宿券、總統套房升等券、泰市場雙人自助餐、IHG優悅會5000點會員積分等好禮，總市價80萬元。

第一重好康「LUCKY STAY住房專案」即日起至1月26日開跑，入住日至2月28日止，電話預訂此專案即享每房每晚4888元起，稅金與服務費另計，加贈2客自助式早餐，每房都可參與100%中獎率抽獎活動，最大獎項為洲際集團曼谷無線路英迪格酒店3天2夜住宿券，其他像是台北大直英迪格酒店開放式精緻套房住宿券、無痛升等至總統套房、泰市場雙人自助午餐、IHG優悅會5000點會員積分、酒店與10/10 APOTHECARY聯名過夜包及BAR DI調酒免費兌換等多樣好禮。好康再加碼，即日起入住LUCKY STAY住房專案，加價6元房型直接升等豪華精品房，CP值超高。

攜手1010 APOTHECARY聯名旅行組過夜包。台北大直英迪格酒店提供

第二重好康，大直英迪格推出「Roll the 6 3天2夜住房專案」即日起至5月31日，入住第一晚可獲得IHG優悅會6666點會員積分，第二晚則以「擲出你的幸運6」方式加碼會員點數，辦理入住時親自擲骰子決定點數回饋額度，最高可獲得市價20萬元的 66666點會員積分，擲出多少個「6」，就累積成相應的連續「6」數字，舉例擲出1個6獲得 6點積分，擲出2個6則獲得66點積分以此類推。

「BAR DI馬年主題特調活動」開跑，點指定調酒送刮刮樂。台北大直英迪格酒店提供

迎接新春到來， BAR DI推出「馬年主題特調活動」，2月週年慶期間，點選指定馬年主題調酒，可獲得刮刮樂乙張，有機會刮中調酒優惠，甚至豪華客房免費入住乙晚。同步推出5款馬年主題調酒，其中「馬上醉」結合威士忌、龍舌蘭與伏特加Shot，辛口嗆辣、讓人回味無窮。另款「馬上乾」充滿台味，精釀啤酒搭配大直英迪格熱炒啤酒杯，好喝又好拍。隱藏版長島冰茶的「馬上來勁」，濃烈酒感帶有柑橘香氣。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！