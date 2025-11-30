加入富有愛心店 快樂職場正能量

小錢也能行大善！台中市一間房屋仲介公司店長王芳進，在一年半前加入富有愛心店行列。慈濟志工每個月來收取愛心竹筒時，除了零錢之外，都發現一張千元大鈔，這一年半來持續不間斷。志工後來深入了解後，才知道王芳進店長每個月都自掏腰包，加碼捐款一千元到愛心竹筒內。他說：自從慈濟人文進入職場後，員工相處變得更和諧，也會用更多正能量來對待客人，因此業績變得更好，他只是把多出來的一點業績經費，投入愛心竹筒，回饋社會。

慈濟志工 黃秀慧：「我每次來收這個愛心店家的，竹筒的時候，都會發現有一張千元大鈔。」

從去年4月至今，這間富有愛心店的竹筒內，每個月除了零錢，都有一張千元鈔票。

慈濟志工 黃秀慧：「了解之下，原來都是(這間)店長，他主動，每個月都會投那一千塊，他們都默默在做(愛心)。」

富有愛心店長 王芳進：「我覺得慈濟的理念非常好，我自己如果有一點小業績，就捐一點，正向的心意會比較大，所以對處理事情來講，就會比較好一點，所以對我們業務上的業績，還是有幫助的。」

小錢行大善，融入職場的慈濟人文，改變了店內員工和店長夫妻倆。

王芳進的太太 李品蓉：「921(地震)的時候，我爸媽就住慈濟的組合屋，所以我看到慈濟，我就很感動，那時候，我家房子倒了，然後我的父母就接受慈濟的幫助，所以，我只要看到慈濟，我都會主動去推廣他們。」

慈濟志工 黃美足：「富有愛心店，就是在社區發現愛，所以每多一家富有愛心店，社區就多了一分的福緣，這個社區相對的平安，也會更多。」

