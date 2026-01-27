加入就出事！黃偉晉帥臉重擊道具「痛到在地上打滾」傷勢曝

黃偉晉加入《百分之一相對論》探員行列。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

黃偉晉加入陳漢典、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本的探員行列，在全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》第二單元「歡迎來到黎明別館」接受挑戰，未料，他一進入時空調查局就被劇中的黑衣家僕嚇到，慌亂中用「臉迎接道具」，整個人痛到在地上打滾，「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮」，對自己的行為好氣又好笑。

「歡迎來到黎明別館」劇情升級，特別邀請實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的網紅喬瑟夫來擔任擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。

探員們突然遭到黑衣人狹持。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

黃偉晉被問到「最驚訝看見哪位NPC演員？」他不假思索的說：「喜翔哥！以往只能在電影當中看到他，沒有想到他會出現在我眼前，而且他的氣場真的好強大！」他在錄影後首次看到節目內容，力誇製作單位的用心，每一個細節都是需要好幾天的拍攝才能完成的，「我們在解謎的當下不清楚劇情的走向，觀眾朋友在看節目時可以清楚的知道故事走向，真的非常幸福」。

在「歡迎來到黎明別館」，探員們紛紛「硬起來」的解謎、闖關。潘君侖在劍玉任務成為關「劍」探員，率領眾探員們成功解謎，「看到劍玉的時候我其實很開心，因為我從小家裡就有劍玉，我都會研究怎麼玩，剛好這關是我拿手的，節目出的題目也不會太難，所以我就很順利的通過了」。

潘君侖化身「劍玉王子」。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

節目後半段，潘君倫也與黃偉晉聯手突破關卡，潘君侖在26日晚的直播中稱讚，「偉晉是一個腦袋轉非常快，又很靈活的探員，有他在，他可以馬上幫我們找到突破口，讓大家馬上有一個方向去解謎」，分享首次搭檔的心情。

另，先前自爆患有「幽閉恐懼症」的宋偉恩，這次為了成功解謎，獨自闖入寬70公分寬的黑暗密道拿取關鍵道具，無懼過程中慘遭「日本武士」追殺。他回想錄影過程，坦言他其實是想要請潘君侖執行，「但我覺得我必須要做出一些貢獻，不能這種勇敢的事情都交給其他探員，我再這樣下去可能會被換掉，所以我來！」被網友笑虧「請問是梁靜茹給的勇氣嗎？偉恩太厲害了！」

宋偉恩力抗幽閉恐懼症的不適。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

「歡迎來到黎明別館」，由喜翔飾演楊家主人壓迫而沉靜的家族主宰「楊強瑞」，韓瑜飾演楊家大女兒「楊金晶」、與馬力歐所飾演的家僕「梁子臨」3人牽制又相互攻防。

劇情中最令人好奇也讓人不得而解的，莫過於喜翔第一次見到本本，就對她情有獨鍾，甚至特別照顧，讓本本跟探員們摸不著頭緒。尤其當他們看到家中牆上掛布、照片都是本本身影時，探員們心中浮現很多大膽猜想，「難道本本是楊強瑞的媽媽？」

韓瑜（右）、周曉涵陷入家族爭奪。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

另一看點，則是韓瑜飾演的大姐楊金晶，不滿父親總是偏心周曉涵飾演的小妹楊桐花，便處處針對周曉涵，無時無刻都處於火爆狀態，隔岸觀火但也各懷鬼胎的二哥楊銀樹「喬瑟夫飾」、陳海（廖允杰飾）似乎也想陷韓瑜於不利，一場楊家的爭產兇殺案蠢蠢欲動。

本單元劇情融合懸疑氛圍與心理推理，猶如日本動漫《名偵探柯南》，導演郭方儒表示：「這次『歡迎來到黎明別館』，我們花了很多時間在琢磨戲劇的內容，大家可以發現其實很多環節都是戲劇跟實境同時進行，探員們一邊在解謎闖關，NPC們的劇情一邊同時也在進行中，這是一個很大膽也是很新鮮的嘗試，希望可以帶給觀眾全新的實境節目面貌，也請大家好好期待後面的劇情會越來越精彩。」

鄭煒齡Rin首度挑戰解謎實境節目，拍攝前做足功課。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

「歡迎來到黎明別館」上集播出，許多網友熱烈討論「黎明別館」的洋樓，敲碗想當一日探員、體驗遊戲。事實上，《百分之一》劇組相當用心，特地保留位於北投中心新村的拍攝場地，開放成沉浸式體驗展營運。製作人郭彥伶透露，有不少民眾搶先體驗節目中的推理遊戲和高規格的器材機關，「看完節目再去玩會更有感，今年也推出全新解謎遊戲體驗『時空旅者的詭局』，非常適合大家週末前來體驗一番，安排北投一日遊」。《百分之一相對論》每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播，隔週六晚上10 點在三立都會台播出。

