加入旅遊群組卻投資虛擬貨幣 妻見夫行為詭異報警逮車手

〔記者陸運鋒／新北報導〕顏姓男子在臉書加入旅遊Line群組後，對方洗腦投資虛擬貨幣計畫，顏男落入詐騙集團陷阱後先投入50萬元，之後因行為舉止有異被妻子察覺報案，新北市永和分局警方配合顏男將對方誘出，待面交時將蔡姓女車手逮捕送辦。

警方調查，從事花藝工作的65歲顏男，上個月於臉書加入旅遊社團，隨後被不明帳號拉入Line群組(歲月好足跡)，群組成員張貼旅遊方案後，接著慫恿顏男若想讓生活好轉，可加入投資計畫，並提供虛擬幣商誆稱高獲利、穩賺不賠。

據知，顏男被洗腦後深信不疑，依對方指示於本月12日相約面交50萬元，後續投資獲利欲提領時，對方稱需再交付手續費53萬7000元才能出金，而顏男在拍攝存款帳戶時，被妻子察覺行為有異，才驚覺受騙而向警方報案。

警方指出，本月17日詐團成員再次聯繫顏男面交53萬7000元時，專案小組於現場部署埋伏警力，待對方現身取款時，逮捕31歲蔡姓女車手，查扣工作不法所得薪資3萬8000元及手機等證物。

警詢時，蔡女稱不知情是詐騙行為，僅是依照公司指示前來取款，接一單可賺2000元，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，將追查其他共犯及金流。

警方呼籲，網路交友若涉及投資、金錢往來，務必提高警覺，勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等說詞，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，避免血汗錢落入詐團口袋。

