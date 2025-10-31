加入日職火腿隊秋訓1週！林家正未來動向未定
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今（30）日在社群媒體公告，台灣捕手林家正以練習生身分加入球隊秋訓。林家正的經紀公司表示，他預計隨隊訓練約一週，主要以觀摩與學習為主，至於後續發展尚未確定。
現年28歲的林家正在2023年世界12強棒球賽中表現亮眼，協助台灣隊奪下世界冠軍，知名度大幅提升。
本季他效力於美國職棒奧克蘭運動家隊小聯盟體系，季中遭釋出後轉戰美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）。
隨著各國職棒球季結束，日本火腿隊目前正在北海道主場ES CON Field進行一軍秋訓，林家正以練習生身分參與。
火腿球團表示，秋訓期間球場免費入場，部分觀眾席對外開放，並同步營運餐飲服務，方便球迷觀摩訓練。
林家正的經紀公司指出，此次赴日主要以交流與觀摩為目的，預計停留一週，期間與火腿教練團互動學習，暫未有簽約或試訓計畫。
目前火腿隊陣中已有兩名台灣投手——「台灣金孫」古林睿煬與「台灣至寶」孫易磊，分別參加一軍與二軍秋訓。
此外，中職富邦悍將日前也派遣轉任教練的林哲瑄前往火腿隊位於沖繩國頭的二軍秋訓營，以研習教練身分參與，觀摩球隊訓練與實作方式，顯示雙方球團維持密切交流。
