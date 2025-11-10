加入歐盟國際城市夥伴計畫 高雄與巴塞隆納、漢堡探討智慧交通合作

歐盟IURC第1屆全球主題交流活動，高雄獲多座歐洲城市主動洽約交流對談，向世界分享高雄發展智慧交通的城市經驗。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 高雄獲歐洲經貿辦事處邀請，今年7月正式加入歐盟國際城市夥伴計畫(International Urban and Regional Cooperataion, IURC)，市府代表團由交通局長張淑娟率團於11月4至6日赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展(Smart City Expo World Congress, SCEWC)及IURC首屆全球主題交流活動，與全球130多個城市及地區、超過240名國際代表同場交流。尤其，高雄以智慧交通方案與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡市展開城市深度對談，探討治理經驗及合作可能性。高雄訪團於IURC交流活動中展現高雄發展智慧城市應用方案，吸引芬蘭、義大利、智利等多國城市主動洽談，成功將高雄經驗與國際城市分享，進一步提升國際能見度。

廣告 廣告

首屆IURC全球主題交流活動結合全球最具規模與影響力的全球智慧城市展，高雄市政府聚焦智慧交通主題與國際城市交流，10月便陸續與西班牙巴塞隆納大都會區、法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區等城市進行前期線上會議。此行在巴塞隆納參與IURC實體交流，由張淑娟代表市府與西班牙巴塞隆納大都會區歐洲專案辦公室處長艾蓮娜・阿格利奇(Elena Argelich)及德國漢堡參議院辦公廳代表，進行城市雙邊會談。高雄分享推動智慧城市治理及智慧運輸系統發展現況，與歐洲城市交換經驗，包括推動低碳交通區規畫、共享運具、AI運用等面向。各城市對高雄智慧城市發展成果表達肯定，並規劃透過工作坊等形式，深入發展進一步合作交流計畫。

張淑娟表示，以智慧科技、生成式AI輔助城市治理是世界趨勢，這次參與IURC會議是一個持續性的國際交流計畫，高雄透過歐盟IURC計畫拓展國際交流進行城市外交，將台灣的城市治理解決方案推展至國際。訪團也把握機會，參訪SCEWC各個國家館及城市館，瞭解先進智慧解決方案趨勢，並與國際參展企業交換意見，觀摩全球數位治理發展及最新應用技術。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄近年來持續發展與歐洲城市的多元互動以及實質合作，更以積極態度全力參與IURC國際城市夥伴計畫，作為代表台灣的城市，高雄官方代表團出訪巴塞隆納參與IURC首屆全球主題交流活動別具意義，這次也因IURC實體交流活動，吸引許多城市主動表達合作意願，開啟更多合作契機，要特別感謝歐洲經貿辦事處及IURC主辦單位的協助與大力支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)搶頭香登記參選高雄市長！邱議瑩：投給柯志恩就是支持鄭麗文

(影)議員問「盧秀燕是你媽？」中市府官員不敢答 翁達瑞批：滿朝盡是奴才！

張淑娟(右二)率市府交通局、行國處與德國漢堡展開城市對話。 圖：高雄市行國處/提供

高雄市政府分享智慧交通發展現況，張淑娟(右二)與巴塞隆納進行深入交流。 圖：高雄市行國處/提供