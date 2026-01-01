加入歐盟近20年後 保加利亞元旦加入歐元大家庭

保加利亞今天(1日)正式成為第21個採用歐元的國家，距離這個巴爾幹國家加入歐盟將近20年，這個里程碑在保加利亞國內引發喜憂參半的反應。

午夜時分，保加利亞告別自19世紀末開始使用的本國貨幣列弗(lev)，中央銀行大樓外牆投影出歐元硬幣圖樣。

歐洲中央銀行總裁拉加德(Christine Lagarde)表示：「我熱烈歡迎保加利亞加入歐元大家庭。」她形容，歐元是「共享價值與集體力量的強大象徵」。

43歲的狄米塔爾(Dimitar)在午夜過後不久從自動提款機提領出100歐元，他興奮地說，「太棒了！可以用！」。

保加利亞人口約640萬的國家，歷屆政府皆主張加入歐元區，希望藉此提振這個歐盟最貧窮成員國之一的經濟，鞏固與西方的連結，並抵禦俄羅斯影響力。

不過，保加利亞社會長期對改採歐元持分歧立場，許多人擔心此舉將推高物價，並加劇本就動盪的政局。

總統拉德夫(Rumen Radev)在午夜前不久播出的演說中，此舉是保加利亞融入歐盟的「最後一步」。上萬名民眾當時在首都索菲亞(Sofia)冒著零下低溫迎接新年。

然而，拉德夫也對未就採用歐元舉行公投表達遺憾。

他說：「這樣的拒絕，是政治階層與人民之間深刻分裂的劇烈症狀之一，這一點已透過全國性的大規模示威獲得證實。」

保加利亞連續數周的反貪腐抗議在去年12月中旬迫使保守派政府下台，預計在今年舉行大選，這也是該國在5年內舉行第8場大選。

在政治動盪下，人們對通膨壓力更加不安。一名不願具名、40多歲的女性在索菲亞告訴法新社：「人們害怕物價上漲，但薪水卻維持不變。」

在索菲亞最大市場之一，從食品到跨年煙火等用品，攤位上同時以列弗與歐元標示價格。

退休人士弗拉德(Vlad)則告訴法新社：「整個歐洲都能用歐元生活，我們也可以。」

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，保加利亞加入歐元區是保加利亞人的「重要里程碑」。她說：「這將讓出國旅行與海外生活更便利，提升市場透明度與競爭力，並促進貿易。」

不過，根據歐洲聯盟旗下民調機構歐洲晴雨表(Eurobarometer)的最新調查，49%的保加利亞人反對改使用歐元。

即將離任的總理熱利亞茲科夫(Rossen Jeliazkov)試圖安撫民眾，稱「挑戰肯定會存在，但我們相信民眾和企業的寬容和理解」。他並補充指出，這個2007年加入歐盟的黑海國家，通膨問題並非因採用歐元所致。

歐元於2002年1月1日首次在12個國家流通，隨著保加利亞加入，使用歐元的歐洲人口將超過3.5億人。