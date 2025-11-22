加入1兆美元俱樂部！美國藥廠禮來究竟做了什麼，為啥能累積飆漲40%、成為第一個1兆醫藥公司？

醫藥鉅子禮來斥重資在美國本土設廠以對應川普政府關稅政策。（資料照，取自Eli Lilly and Company臉書粉專）

禮來（Eli Lilly）靠著最近一波股價上漲，讓自己成為第一家、企業市值達到1兆美元（約新台幣31.35兆元）的製藥公司，特別的是，回顧2025年夏季、該公司剛剛因為一款藥品令人失望的成效，導致股價遭遇重挫，但如今全年累計漲幅將近40%，權都是因為他們手中擁有一款搶手的減重藥物。

《金融時報》指出，這家位於印第安納波利斯的公司，近日加入市值1兆美元的小型企業俱樂部，除了他們這個菜鳥外，還包含八家科技巨頭，以及馬斯克（Elon Musk）掌舵的特斯拉（Tesla）和由巴菲特（Warren Buffett）管理的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）。

公司股價21日收盤上漲1.6%，來到1059.70美元，今年累計漲幅接近40%，又成功在減肥市場上，取得領先其主要對手諾和諾德（Novo Nordisk）的地位。不過，分析師提到、相比過去看好禮來的藥物前景，過去幾週該公司股價出現迅速上升，一部分原因是、投資者從追逐人工智慧（AI）成長的大型科技公司撤出，轉將資金投入醫藥市場。

「在AI泡沫破裂之後，這引發一場大規模的產業輪動。因此，當你看到醫療保健領域的優異表現，特別是在製藥各個層面都獨占鰲頭的禮來，自然就會將其選為投資標的。」

美國知名藥廠禮來的生產線廠房。（翻攝自官方粉專）

禮來在第三季的減重藥物銷售額，較去年同期增加兩倍以上，旗下用於治療糖尿病的Mounjaro與用於減重的Zepbound，單季合計創造101億美元（約新台幣3166億元）的營收。專攻醫療產業的分析師安德森（Karen Andersen）表示，禮來今年唯一能讓人想到的負面事件，只有8月份因新減重藥丸orforglipron那令人失望的試驗結果，導致股價一度出現下挫，「如今要想挑禮來發展策略是否存在問題，確實有困難，因為所有事情都對禮來有利。」

投資人對製藥股的熱情也日益高漲，由於市場樂觀地認為，自從川普（Donald Trump）成為總統以來，一直籠罩該產業的美國高關稅、以及削減藥價威脅已經開始消退，隨之讓標普500製藥指數，自9月底以來已上升超過25%幅度。

而在11月初，禮來與另外三家藥廠和白宮簽署協議，同意降低部分藥品價格，提供持有Medicare和Medicaid患者使用，並以此獲得川普政府三年免關稅的承諾。

該協議也意味著，如果獲批准，禮來很可能在2026年、比原本預期更早推出其減重藥物orforglipron。

