加入AI戰團 Meta公佈自行研發人工智慧模型「Muse Spark」

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美國科技巨頭Meta推出本身研發的人工智慧模型「Muse Spark」。

美國科技公司「Meta」，8日星期三發表最新研發的人工智慧（AI）模型，這是Meta執行長祖克柏斥資數十億美元，對公司AI部門進行改革，以跟上競爭對手步伐以來，推出的首個AI模型。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，由Meta自行研發的人工智慧模型，叫做「Muse Spark」，這是由Meta的AI長汪滔，在雄厚資金的支持下，帶領一群優秀的AI研究人員，為Meta所開發的。

據瞭解，美國科技巨頭正面臨巨大壓力，需要證明它們在AI領域的龐大投資，能夠帶來回報。對於Meta而言，風險尤其高。他們在去年，斥資143億美元，合台幣超過4550億，聘請汪滔，組建了一支專門的超級人工智慧團隊，希望能夠扳回目前Meta在人工智慧領域的劣勢。

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Meta推出「Muse Spark」的消息傳出之後，Meta星期三的股價，上漲6.5%。「Muse Spark」是Meta近1年來公開推出的首款商品，初期僅在用戶量較少的Meta AI應用程式和網站上，提供用戶使用。Meta表示，未來幾個星期內，Muse Spark將取代目前為WhatsApp、Instagram、Facebook 和Meta智慧眼鏡系列產品中的聊天機器人，提供支援的Llama模型。

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