加入CPTPP得再等！台灣申請案沒排上隊 外交部喊話：勿受政治惡意干擾

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今（21）日於澳洲墨爾本召開第9次部長級執委會，會後宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序，其他三國入會事宜將視情於明年進行。對此，外交部晚間發布新聞稿回應，對於CPTPP再次未能公正審查我國申請案，深表遺憾。

外交部表示，我國自2021年9月22日申請入會以來，積極調整經貿體制，做好入會準備。外交部與相關部會持續透過高層洽助、國會、智庫、公協會及媒體等多元管道，向會員國及國際社會積極爭取支持，宣達我國符合CPTPP的入會標準。

外交部提到，我國已與新加坡、紐西蘭、美國、加拿大及英國等國簽署貿易或投資協定，在貨品、服務、投資、供應鏈合作等領域皆符合CPTPP各項高標準規範，且具履行國際貿易規範與承諾的良好紀錄，可對CPTPP建構具韌性可靠的供應鏈扮演關鍵性角色，為CPTPP創造加值效益。

外交部批評，CPTPP會員雖均充分認知且未質疑我國符合入會要件，再三表示歡迎符合高標準的經濟體加入，卻無法為台灣成立入會工作小組，如同向各界傳達，標榜深化經貿整合的CPTPP，仍屈服於政治脅迫的錯誤訊息，傷害CPTPP成立初衷，也不利於CPTPP的長遠發展。

外交部喊話，值此各國呼籲共同捍衛以世界貿易組織（WTO）為核心、「以規則為基礎」的國際經貿體系之際，我國再次呼籲CPTPP會員國本於「奧克蘭三原則」，著眼於CPTPP的長遠發展，應依申請國的客觀條件公正審查，切勿受政治惡意干擾。外交部也說，將與相關部會持續努力，以期儘快展開我入會談判工作，早日加入CPTPP共創區域榮景。

