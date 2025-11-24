加冕環球華麗小姐亞洲冠軍 鄭珊汶抱回三大獎為國爭光

鄭珊汶11月4日代表台灣在印度舉行的Miss Glam Universe 2025（環球華麗小姐）總決賽表現亮眼，從各國參賽佳麗中一舉奪下「環球華麗小姐亞洲冠軍」，同時囊括「才藝獎」與「時尚獎」，成為全場焦點，再度為台灣在國際選美舞台創造榮耀。

圖說：鄭珊汶抱回亞洲冠軍與時尚獎及才藝獎。（圖片來源：鄭珊汶提供）

鄭珊汶甫在9月底另一項國際選美比賽「世界魅力夫人」抱回「世界亞軍」及國服冠軍，10月29日又風塵僕僕，從高雄啟程前往印度參加「環球華麗小姐」總決賽，挑戰密集的高壓賽程，包括拍攝、評審訪談、文化參訪及多場舞台競賽。她說「不想為自己設限，想追求人生能到達的最高榮譽。」

鄭珊汶發揮自身的時尚創意與巧思，全程參與參賽服裝的設計及改良，其中總決賽戰袍金色禮服背後更有一段感人故事。為展現完美舞台效果，她親自挑選布料，並找70歲的高雄在地服裝老師傅詠存阿姨合作。剛開始詠存阿姨對設計前衛、工法難度高而婉拒，但得知她將代表台灣登上國際舞台後徹夜難眠，最終決定投入服裝的縫製。「在能力範圍內協助年輕人穿上華麗賽服走向國際舞台，是身為一名裁縫職人的驕傲。」

圖說：/鄭珊汶（左）與縫製總決賽戰袍金色禮服的詠存阿姨。（圖片來源：鄭珊汶提供）

鄭珊汶特別聘請被業界譽為「冠軍製造機」的艾米亞時尚美學藝術總監許米蓁 全程隨行，共同打造最完美舞台形象。許米蓁以精準妝容塑型、舞台光線判斷與立體輪廓塑造技巧著稱，兩人緊密合作，將服裝、造型與舞台氣場精準融合，讓每一次登場都呈現最佳狀態，不但獲頒「時尚獎」，也成為最終奪冠的關鍵優勢。

圖說：鄭珊汶（右）穿著改良式旗袍結合鳳冠打造的國服，與業界譽為「冠軍製造機」的許米蓁合影。（圖片來源：鄭珊汶提供）

在國服環節中，她以《鳳凰與梅花：東方之光》為主題展演台灣文化，改良式旗袍結合鳳冠，以東方古典線條融合現代時尚剪裁，襯托出女性的典雅。鳳凰象徵重生，牡丹喻意榮耀與自信，而台灣國花梅花代表堅韌、在寒風中依然綻放。這套服裝意象深具文化內涵與視覺張力，在舞台燈光映照下撼動全場，成功向世界傳達台灣女性的優雅、自信與民族文化之美。

在才藝競賽部分，她以自創的劇情式Cosplay埃及豔后變裝秀掀起高潮。從眼鏡蛇化身埃及豔后，再到被毒蛇咬死倒下，劇情包含神秘與幽默的元素，再加上強烈的節奏感，鄭珊汶到位的跨文化詮釋，深深抓住觀眾的眼球，最終奪得「才藝獎」。

進入緊張的總決賽最後一關，鄭珊汶抽到的機智問答題目為「命運塑造人生，還是人生塑造命運？」她以全英文回應「我相信命運，但我更相信我們能創造自己的人生。」深度思辨與韌性女力讓全為之折服，也獲得評審一致肯定。

鄭珊汶表示，站上國際選美舞台除了與各國佳麗競艷，更重要的是透過這個平台建立連結、促進文化交流，希望讓世界看見台灣女性動靜皆宜的美，也期盼藉由國服與才藝彰顯東西方文化的互通性，未來她將持續投入國際賽事與文化推廣，用自己的方式讓更多國家的民眾認識台灣、喜歡台灣。

