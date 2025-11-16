加勒比共同體代表團訪英 討論奴隸制與殖民賠償
（中央社倫敦15日綜合外電報導）加勒比共同體（CARICOM）賠償委員會代表團本週將與英國官員和政界人士舉行會談，討論如何處理奴隸制和殖民統治的歷史不公及其持久影響。
路透社報導，從15世紀到19世紀，至少有1250萬非洲人被歐洲船隻綁架、強行運送並販賣為奴。倡導者表示，需要採取行動來面對這些長久影響，例如種族歧視。
要求賠償的呼聲在全球升溫，特別由包含巴貝多與牙買加等15個成員國的加勒比共同體及非洲聯盟（African Union）積極推動。
加勒比共同體已有賠償計畫，內容包括要求進行全面正式道歉、推行教育計畫、取消債務及金錢補償；非洲聯盟（AU）則正制定自身方案。
反對賠償的聲浪亦在升高，許多歐洲領袖甚至反對討論此議題。反對者認為，不應要求現今的國家和機構為過往的歷史錯誤承擔責任。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年在薩摩亞舉行的大英國協政府首長會議前表示，他更傾向於展望未來，而非進行「關於過去賠償的漫長無止境討論」。
然而，在這場峰會的尾聲，由英國國王查爾斯三世（King Charles III）領導的56國組成的大英國協領導人同意在最終公報載明，討論賠償問題的時機已經到來。
根據一份媒體公告，加勒比共同體賠償委員會將於11月17日至20日進行訪問，旨在「強化戰略合作，並推動針對賠償議題的聯合公眾教育與參與計畫」。（編譯：陳昱婷）1141116
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 14 分鐘前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 2 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
【更新】川普第二任期內首次 批准3.3億美元對台軍售案
美國國防部週四（11/13）宣布，國務院已批准一項金額上百億台幣的對台軍售項目，這也是美國總統川普第二任期以來的第一筆對台軍售。太報 ・ 1 天前
曝吳怡農表態「不是為了選市長」！藍議員推測真正目的 點名1人能挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，吳怡農雖然遞交意願書，但重點應該是在為下一次參選立委布局。綠營北市人選未定，至今只有吳怡農遞交請願書，李明賢在......風傳媒 ・ 19 小時前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！台灣網友笑翻：第一次這麼支持中國
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。公告曝光後引發熱議，許多台灣網友更狠酸，「第一次這麼支持中國」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中日緊張升溫！中國外交部突發布警告：公民近期暫勿赴日
（記者周德瑄／綜合報導）隨著日本首相高市早苗針對台海局勢發表相關言論，中日兩國的外交摩擦近期顯著升溫。中國外交 […]引新聞 ・ 1 天前
大陸發布黃海進行實彈射擊 總統府聲明：與日本密切合作
日本首相高市早苗宣稱「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，可以出動自衛隊行使集體自衛權，引發中國大陸強烈抗議，17日至19日將在黃海進行實彈射擊，總統府對此表示密切關注。中天新聞網 ・ 19 小時前