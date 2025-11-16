加勒比共同體代表團訪英 討論奴隸制與殖民賠償

（中央社倫敦15日綜合外電報導）加勒比共同體（CARICOM）賠償委員會代表團本週將與英國官員和政界人士舉行會談，討論如何處理奴隸制和殖民統治的歷史不公及其持久影響。

路透社報導，從15世紀到19世紀，至少有1250萬非洲人被歐洲船隻綁架、強行運送並販賣為奴。倡導者表示，需要採取行動來面對這些長久影響，例如種族歧視。

要求賠償的呼聲在全球升溫，特別由包含巴貝多與牙買加等15個成員國的加勒比共同體及非洲聯盟（African Union）積極推動。

加勒比共同體已有賠償計畫，內容包括要求進行全面正式道歉、推行教育計畫、取消債務及金錢補償；非洲聯盟（AU）則正制定自身方案。

反對賠償的聲浪亦在升高，許多歐洲領袖甚至反對討論此議題。反對者認為，不應要求現今的國家和機構為過往的歷史錯誤承擔責任。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年在薩摩亞舉行的大英國協政府首長會議前表示，他更傾向於展望未來，而非進行「關於過去賠償的漫長無止境討論」。

然而，在這場峰會的尾聲，由英國國王查爾斯三世（King Charles III）領導的56國組成的大英國協領導人同意在最終公報載明，討論賠償問題的時機已經到來。

根據一份媒體公告，加勒比共同體賠償委員會將於11月17日至20日進行訪問，旨在「強化戰略合作，並推動針對賠償議題的聯合公眾教育與參與計畫」。（編譯：陳昱婷）1141116