加勒比海反毒行動挨批 盧比歐：應該要感謝美國才是

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)12日駁斥部份盟友對於美國在加勒比海攻擊行動合法性的批評，表示歐洲不應對華盛頓如何捍衛國家安全指手畫腳。

盧比歐出席在加拿大舉行的七大工業國集團(G7)外長會議，這場會議聚焦於烏克蘭戰爭與加薩，但有些國家對美國攻擊川普(Donald Trump)政府所聲稱的販毒船隻表示關切。

法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)在11日的會議表示，美國的襲擊行動「違反國際法」，法國在這個地區的領土感到擔憂。

美國至今已對加勒比海和拉丁美洲的太平洋沿岸涉嫌販毒船隻，發動了至少19次攻擊，奪走至少76條人命。

盧比歐在離開加拿大前告訴記者，沒有人在G7會議中向他提出此事。然而，他為鎖定所謂的「毒品恐怖分子」(narco-terrorists)辯護，表示毒品也經由委內瑞拉流向歐洲，因此應該要感謝美國的掃蕩行動才是。

盧比歐說，他不認為歐盟有權決定什麼是國際法，而且他們肯定無權決定美國應該如何捍衛國家安全。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)在這場會議場邊告訴記者，這類攻擊只有在自衛的情況下、或透過聯合國安理會決議案才具有正當性。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，由於對這些攻擊行動的關切，英國已暫停對毒品販運的情報分享。當被記者問到此事時，盧比歐稱這是「假新聞」，表示美英兩國擁有非常強力的夥伴關係。

盧比歐說，沒有發生任何事來阻礙目前正在進行的事，「我們也沒有要求任何人來協助我們做正在進行的事」。

川普政府堅稱鎖定的是正在運送毒品的目標，但並未提出證據，或公開說明為何攻擊這些船隻、而非阻止他們並進行逮捕的合法理由。