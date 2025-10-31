加勒比海地區 "美莉莎"重創災情難計
颶風美莉莎、重創加勒比海地區。根據CNN最新的報導，至少39人死亡，由於受災範圍太廣、許多地區通訊中斷，道路毀損，救援人員難以抵達，這場災難性風暴造成的全部傷亡、可能需要數天或數周才能確定。古巴至今還有240多個社區與外界隔絕。牙買加也仍有超過7城地區斷電。所幸首都金斯頓機場重新對外開放，國際救援物資將能陸續送達。目前颶風以2級威力逼近百慕達，雖然不會登陸，但仍會帶來強風大雨，當地嚴陣以待。
從空拍看到幾乎所有房屋變成瓦礫堆。
災民福斯特：「我只能哭 用淚來緩解痛苦。」
受到颶風美莉莎侵襲，牙買加 72% 的地區斷電，超過 25,000 人擠在避難所，根據美國氣象預報機構 估計，美莉莎可能造成 220 億美元、將近6600億元台幣的損失，重建恐怕需要10年或更長時間。
風暴過後，民眾忙著清理，還好首都金斯頓機場重新開放、國際搜救隊和救援物資將可陸續抵達。
遊客 蘭斯洛特：「我的食物快沒了 完全沒得吃。」
聯合國表示，美莉莎在加勒比海地區不僅帶來大量傷亡，也引發非常嚴重的人道危機。
聯合國駐古巴協調員 比尚：「糧食生產受到影響，因為農作物和農田遭受如此廣泛的破壞。」
古巴至今還有240多個社區與外界隔絕，通訊中斷，影響了多達14萬人。 目前美莉莎以2級颶風的威力、朝百慕達方向前進，當局宣布停課、渡輪停航，嚴陣以待。
颶風美莉莎重創牙買加 損失逾一年GDP
超強5級颶風美莉莎 侵襲島國牙買加
