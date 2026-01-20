《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》電影草地音樂會 高市交響樂團LIVE演奏3月登場



「2026高雄春天藝術節」將於3月7日、8日，在高雄市立美術館草坡呈現《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》電影草地音樂會。高雄市政府文化局表示，活動邀請高雄市交響樂團於星空下現場演奏電影全曲配樂，並同步放映完整電影內容，為影迷與樂迷帶來台灣首度登場的沉浸式電影音樂會。





文化局指出，本場音樂會由指揮吳曜宇領軍，高雄市交響樂團現場詮釋作曲家克勞斯．巴德爾與漢斯．季默為電影量身打造的經典配樂，透過磅礡管弦聲響，重現海盜冒險的史詩氛圍。觀眾可席地而坐，在草地與夜空環繞下，跟隨大銀幕上的航程，再次踏上充滿詛咒與傳奇的鬼盜船。

《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》為迪士尼影業推出的系列首部曲，改編自迪士尼樂園經典遊樂設施。電影由強尼．戴普飾演傑克．史派羅船長，搭配奧蘭多．布魯與綺拉．奈特莉展開驚險冒險，並由奧斯卡影帝傑佛瑞．洛許等實力派演員同台演出。影片曾獲奧斯卡金像獎多項提名，亦成為史上最賣座的海盜電影之一。

主辦單位表示，電影配樂更被視為系列成功的關鍵靈魂，由漢斯．季默及其團隊打造的主題旋律，以鮮明節奏與壯闊編制，開創冒險電影配樂新格局。此次由高雄市交響樂團現場演奏，結合大銀幕影像，將讓觀眾以全新角度感受音樂與影像交織的魅力。期盼透過電影草地音樂會形式，吸引更多不同族群親近古典音樂。





《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》電影草地音樂會票價為499元，同場次購買四張可享九折優惠，另提供文化幣青年席五折及雙響套票方案，購票可洽OPENTIX售票系統。活動由高雄市政府文化局、財團法人高雄愛樂文化藝術基金會及高雄市立美術館共同主辦，更多節目資訊可至高雄春天藝術節官網或官方社群平台查詢。