《加勒比海盜》電影草地音樂會 3/7台灣首演

二○二六高雄春天藝術節將驚喜呈現《加勒比海盜：神鬼奇航-鬼盜船魔咒》電影草地音樂會，將於三月七與八日假高雄市立美術館草坡磅礡登場，該場電影交響音樂會由指揮吳曜宇領軍，高雄市交響樂團現場演奏克勞斯‧巴德爾(Klaus Badelt)與漢斯‧季默(Hans Zimmer)為電影量身打造的經典配樂，並於大銀幕同步放映全版電影，帶領觀眾以嶄新的感官體驗，沉浸於這部驚奇冒險的傳奇鉅作之中。(見圖)

主辦單位今(廿)日說明，由Disney Concerts製作並授權的《加勒比海盜 神鬼奇航-鬼盜船魔咒》為風靡全球的〈加勒比海盜 神鬼奇航〉系列首部曲，當年上映即在口碑與票房上締造亮眼成績，並創下紀錄；適逢電影問世二十三週年，這次電影音樂會更是首度在台灣演出，特別邀請影迷與樂迷朋友們在星空下、草地上，登上神秘的鬼盜船，跟隨傳奇的傑克‧史派羅船長，在無所畏懼的音浪中啟航，探索封印於厄茲提金幣上的詛咒傳說，並展開一場拯救伊莉莎白‧史旺的驚險航程。

廣告 廣告

《加勒比海盜 神鬼奇航-鬼盜船魔咒》電影改編自迪士尼樂園經典遊樂設施「加勒比海盜」，由強尼‧戴普（Johnny Depp）精湛詮釋傑克‧史派羅船長一角，成功塑造影史最具代表性的角色之一；奧蘭多‧布魯(Orlando Bloom）飾演鐵匠威爾‧特納，與綺拉‧奈特莉(Keira Knightley)飾演的伊莉莎白‧史旺攜手展開冒險，並由曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角肯定的傑佛瑞‧洛許(Geoffrey Rush)等實力派演員共同演出，成就該片的經典且傳奇的地位。

該電影亦獲得奧斯卡金像獎多項提名，包括最佳男主角、最佳化妝與髮型設計、最佳混音、最佳音效剪輯及最佳視覺效果，並於英國電影學院獎嶄獲獎項，在全球影壇大放異彩，成為影壇上史上最賣座的海盜電影之一，並因其成功深受全球觀眾喜愛，電影與其配樂更是風靡全球。

電影配樂更是〈加勒比海盜 神鬼奇航〉系列享譽全球的重要靈魂，由榮獲奧斯卡獎與葛萊美獎的作曲家漢斯‧季默及其製作團隊，為整個系列打造氣勢磅礡、主題鮮明的音樂語彙，透過銅管樂器與管弦編制，全面提升冒險電影配樂的冒險、史詩格局。這次高雄市交響樂團將於大銀幕同步放映電影的同時，現場演奏經典不朽的配樂。KSO以年輕、充滿活力且勇於跨界著稱，兼具古典深度與多元創新，期盼在電影草地音樂會，為觀眾帶來一場視聽震撼的音樂盛宴，向這部不朽的冒險傳奇致敬。

《加勒比海盜 神鬼奇航-鬼盜船魔咒》電影草地音樂會票價四百九十九元(同場次購買四張，享九折優惠)，另規劃有另規劃有文化幣-青年席五折(一張二百五十元)優惠與雙響套票；觀眾購票可洽OPENTIX售票網。該節目特別感謝高雄春天藝術節藝文支持：聯邦銀行、嘉鴻遊艇、隆興鋼鐵。節目詳情請上高雄春天藝術節官網(https://ksaf.khcc.gov.tw)或高雄春天藝術節FB、IG查詢。