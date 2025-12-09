加勒比海緝毒行動又讓美國國會吵起來 什麼影片公不公開那麼嚴重？

美國總統川普12月8日在白宮南草坪接受記者提問時，首次親自為美軍在9月2日加勒比海緝毒行動中發射第二枚地獄火飛彈、擊殺兩名倖存者的決定進行辯護。川普表示，當時兩名疑似毒販在船隻因首次攻擊翻覆後，試圖將船體扶正以恢復漂浮能力。



「他們正試圖讓船重新浮起來，我們不希望看到這種情況，因為那艘船上載滿了毒品。」川普向記者表示。

民主黨議員強烈施壓要求公布影像



這起事件發生於2025年9月2日，是美國政府今年針對加勒比海及東太平洋涉嫌為販毒集團運毒的船隻所發動一系列武裝攻擊的首起案例。根據五角大廈已公開數據，截至12月8日，美軍已執行至少22次類似行動，共造成87人死亡。

川普同時改變了上星期對是否公開第二次攻擊影片的立場。他先前在12月3日表示「他們（軍方）有什麼我們當然會公開」，但12月8日改口稱，已將決定權完全交給戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）。川普說：「赫格塞斯想怎麼做都可以，我沒意見。」

美國戰爭部長赫格塞斯12月6日在加州雷根總統圖書館接受福斯新聞專訪時證實，國防部正在對影片正進行內部審查，但他未承諾一定公開，並強調「無論決定公開什麼，都必須極度負責任」。五角大廈發言人截至12月8日晚間未回應川普所稱「嫌疑人試圖扶正船隻」的細節，也未提供赫格塞斯審查進度。

國會民主黨議員對此強烈施壓。眾議院版2026財年國防授權法案（NDAA）已納入一項修正案，要求五角大廈必須向國會提交「所有針對販毒集團船隻攻擊的未經剪輯完整影片」，若拒絕配合，將扣留戰爭部長赫格塞斯4分之1的差旅預算。該9000億美元規模法案預計本周內於眾議院表決。

共和黨參議員：影片內容「並不殘忍」



參議院情報委員會主席、共和黨參議員湯姆．柯頓（Tom Cotton）12月7日表示，他個人不反對公開全部影片。柯頓曾親自聽取指揮該系列行動的海軍上將法蘭克．「米契」．布萊德利（Frank "Mitch" Bradley）機密簡報。他形容影片內容「並不殘忍」，並說：「看起來就像我們過去二十年在中東數十次用無人機攻擊吉普車和皮卡的畫面一樣。」

與此相反，已觀看過影片的眾議院情報委員會首席民主黨議員吉姆．海姆斯（Jim Himes, D-CT）在12月8日NBC《Meet the Press》節目中表示，影片內容「令人深感震撼」。眾議院軍事委員會首席民主黨議員亞當．史密斯（Adam Smith, D-WA）則在CNN《State of the Union》表示：「這兩名倖存者在水面上似乎已完全失去戰鬥能力。」

據參加閉門簡報的議員轉述，布萊德利向國會表示，第二次飛彈攻擊是為了執行國防部長赫格塞斯的整體指示，但赫格塞斯並未下達「全部殺死」這種明確命令，但整起行動的影片已讓部分議員對合法性產生嚴重質疑。

國際法學者意見分裂



法律專家意見分歧。一派國際法與軍事法學者認為，在海上對已無抵抗能力的倖存者發動致命攻擊，可能違反《日內瓦公約》及美國《戰爭法手冊》中關於「投降或失去戰鬥能力人員不得攻擊」的規定。另一派學者與部分政府官員則主張，由於整起行動被定性為對「毒品恐怖組織」的武裝衝突，船上人員被歸類為敵對戰鬥員而非一般平民，因此只要仍有可能呼叫增援、回收毒品或重新投入作戰，即構成持續威脅，可繼續列為合法軍事目標。

截至發稿，美國戰爭部尚未正式回應是否會在國會設定的期限前提交完整未經剪輯影片。



責任編輯：許詠翔



