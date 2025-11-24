加印將重啟CEPA談判 促升貿易額

記者廖子杰／綜合報導

印度總理莫迪與加拿大總理卡尼近日在「20國集團」（G20）峰會場邊會晤，雙方同意針對「全面經濟夥伴關係協定」（CEPA）重啟談判，期盼雙邊貿易規模能在2030年前提升約一倍。

印度新聞信託社（PTI）24日報導，莫迪和卡尼於日前甫落幕、南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會場邊進行雙邊會談，2人同意深化在國防、航太製造領域上的合作，並將在貿易、科技、能源等方面發展更緊密的夥伴關係；同時也宣布重啟兩國間的「全面經濟夥伴關係協定」談判。

莫迪透過社群平臺發文表示，啟動貿易協議談判有望為印加的經濟關係帶來巨大潛力，並透露兩國都致力在2030年前，將雙邊貿易額提升到500億美元（約新臺幣1.57兆元）；卡尼則說，鑑於印度是世界第5大經濟體，倘若最終協議得以簽署落實，也代表加國勞工和企業將迎來龐大的機會。

《印度時報》分析認為，此次領袖層級的會面，顯示印加兩國在歷經先前一段的動盪時期後，已逐漸趨於和緩，雙方也有意重新為合作努力。另值得注意的是，雙方的貿易額於2024年正式突破300億美元大關，因此印度也成為加拿大的第7大商品及服務貿易夥伴。

卡尼（左）與莫迪在G20峰會期間會晤，宣布重啟兩國「全面經濟夥伴關係協定」談判。 （取自莫迪「X」）