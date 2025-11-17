加味菸攻陷校園、心理支持卻斷線...近9千份問卷揭青少年成癮風暴正在擴大

青少年面臨新興菸品與成癮風險，國教盟及各界專家學者呼籲補強心理健康與校園支持系統。（攝影／陳稚華）

國教行動聯盟青年部日前公布全台8,743份學生問卷，揭露青少年正面臨「菸品氾濫、藥物濫用、心理健康惡化」三重危機。 其中「減少我受到菸品與藥物濫用的傷害」成為學生最關心議題第二名，反映校園內新興菸品快速蔓延，已超越學生、教師與政府的掌控速度。

國教盟青年部執行長李雨函指出，電子煙、加熱菸等新興產品以「香味、隱密、易取得」為特徵，成為青少年入門毒品的新管道。國際研究顯示全球已有逾1.5千萬名青少年使用電子煙，而台灣近期雖禁止電子煙，卻開放14款加熱菸彈與多款加味產品，使風險不降反升。

同時，藥物濫用背後的心理共病更不容忽視。

2022年對106名藥癮少年的研究顯示，高達78%合併精神疾病，包括過動症、憂鬱、焦慮等。國教盟批，目前前政府相關作為仍明顯落後，以至於學校與社福端仍停留在舊型菸品教育模式，完全跟不上變化。

教育現場疲於應對：老師沒工具、沒教材、連書包都查不到

新北市教師會理事長林松宏指出，電子煙早已突破校園圍牆，「老師看不懂、抓不到、沒工具可用」，第一線只能眼睜睜看著青少年被同儕壓力、心理困擾推往煙毒。

他指出，許多孩子因家庭壓力、學業焦慮，將電子煙當作「自以為的紓壓」。但這往往是踏向毒品、行為問題與人生黑暗的第一步。「孩子犯錯很可能只是一瞬間，但我們的系統卻缺乏把他們拉回來的手。」林松宏呼籲，中央應明確全面禁絕加熱菸與電子煙，同時強化教師訓練與校園支援。

社團法人共善促進協會秘書長張文昌也提到，「我們看到了幾個很大的危機，第一個就是電子煙的煙具、載具成為毒品私用一個很主要的工具跟管道。根據國外研究，電子煙的煙油平均有將近7成參大麻。」他指出，雖目前國內禁用電子煙，但在校園還是相當普遍，代表在稽查上還需要更多努力。

王育敏：已提出《菸害防制法》修法，要求全面禁止加味菸品

國民黨立委王育敏指出，新興菸品已成為青少年公衛危機，政府卻在「開放加熱菸」後卻沒有任何完善配套。「進口第一天就出亂子，尼古丁標示不清被勒令下架，這不是管理，是放任。」

她將在立法院持續要求國健署負起責任。對於吸引青少年的加味煙，政府僅計畫禁止「特定口味」也遭批太過片面，她主張應全面禁止所有加味煙品，才能真正降低誘因。

她也關切網路平台上的管理失靈，指出電子煙相關內容瀏覽量已突破34億次，但違規廣告與販售仍普遍存在。王育敏表示已提出修法，要求數位平台發現違規後必須24小時內下架，並強化內容管控；違法電子煙、加熱煙及載具也應全面沒入，避免持續流通。

此外，王育敏提到，吸菸或染毒青少年中有過半面臨心理共病，但政府過去長期忽略，所幸近期總統賴清德已表態支持成立「兒少專責單位」。她呼籲，新設的兒少家庭署不能流於形式，組織規模至少需百人以上，並具備整合心理健康、菸害防制與教育資源的實質功能。

國民黨立委王育敏指出，新興菸品已成為青少年公衛危機，政府卻在「開放加熱菸」後卻沒有任何完善配套。（攝影／陳稚華）

國民黨立委羅智強也出席記者會也表示，新興菸品的發展速度遠超過過去對紙煙的想像，無論是剛通過可上市的加熱菸，或是仍大量流通的違法電子煙，都因香味強、取得容易、管制鬆散而迅速滲入校園。

他也批評，目前政府部門在處理青少年菸品與藥物濫用問題上「各行其是、資訊分散」，缺乏統一的系統化治理，讓第一線教師與輔導人員不知如何因應，既沒有資訊，也缺乏資源，導致整體輔導與防制工作形成「資訊斷鏈」。

羅智強表示，去年立院已有針對《菸害防制法》提出相關修法版本，未來他將與國教盟持續合作，從法治端補強規範，強化管制力道，確保青少年遠離新興菸品危害。

羅智強強調，對電子煙、加熱煙的態度一向是「不應開放」，但如今政府開放加熱菸，卻未同步強化法制與配套，造成校園面臨更大的安全威脅。（攝影／陳稚華）

新興菸品進校園、心理支持卻缺位...專家示警「真正的破口在系統」

國教盟執行長王瀚陽表示，彙整生學校輔員、導師、社工意見，皆坦言從未接受過「新興菸品辨識」的正式訓練。

一名兒少保資深社工指出，「學校、社福、警察、法院資訊不互通，老師不知道學生是不是司法高風險族群，社福不知道他在校的狀況。」這使得輔導端「看不完整、跟不上、抓不到核心問題」。

國立台師大成癮防制研究中心主任、中華心理衛生協會副理事長李思賢強調，青少年成癮問題的核心不是管制，而是心理健康。

李思賢表示，成癮行為不論是煙、酒、檳榔、毒品，或是網路與遊戲成癮，背後都反映相同的核心—心理健康的失衡。他強調，這些外顯行為無論被視為偏差行為或疾病症狀，都與個體心理狀態密切相關，特別在尚未成熟的青少年身上更為明顯。

李思賢進一步分析，每個人在成長過程中都可能遇到挫折並偏離原有軌道，因此需要強而有力的支持系統，而這個系統並不僅限於政府政策或資源投入，而應由家庭、社區、鄰里及所有陪伴孩子的大人共同組成。他直言，最迫切該做的是「教會孩子理解自己的狀態」，並協助他們學會能受用一生的技能。

他特別強調「心理韌性」的重要性，包括在面對問題時能停下思考、辨識可求助的人，以及為自己的選擇負責。他指出，若孩子具備心理韌性，並能搭配國家完善的支持體系，就能更有能力面對菸品、毒品、網路誘惑等各類風險。

李思賢也提醒，許多青少年陷入危機與更大社會問題息息相關，而在發展上處於弱勢或不利的孩子，更容易被推向危險邊緣。他呼籲呼籲“It takes a village to raise a child.”面對物質成癮的傷害，應以人為本，將促進心理健康與強化韌性教育納入菸害防制，從校園到社區建立早期辨識與友善轉介，強化社會情緒管理、壓力調適、同儕支持與家庭溝通；並推動師資培訓、跨部會資訊共享與整合，打造無菸、具韌性的學習環境。

台師大成癮防制研究中心主任李思賢指出，若孩子具備心理韌性，並能搭配國家完善的支持體系，就能更有能力面對菸品、毒品、網路誘惑等各類風險。（攝影／陳稚華）

國教盟青年部提5訴求：從法規到心理支持的完整策略

面對三重危機，國教盟提出5大訴求：

1. 全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品

2. 補強師資訓練，更新教材與辨識能力

3. 加速通過《菸害防制法》修法：納入持有電子煙載具罰則

4. 建立跨部會資訊共享平台

5. 強化心理支持，針對高風險青少年提供介入關懷

國教盟青年部媒體行銷長、輔仁大學公衛系大三學生楊于萱指出，「新興菸品的氾濫不僅是菸害，更是健康不平等的體現。缺乏心理支持與健康資源的青少年，最容易受到菸商行銷與同儕壓力影響。與其問『是誰在吸？』我們更該問：『是什麼讓他們去吸？』政府應主動塑造健康促進環境，減少販售點、監管線上廣告、推動心理健康教育，讓不吸菸成為自然、時尚的選擇。」

楊于瑄強調，政府應主動塑造健康促進環境，減少販售點、監管線上廣告、推動心理健康教育，讓不吸菸成為自然、時尚的選擇。。（攝影／陳稚華）

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，關鍵在於讓學生能在安全、不被污名化的環境中提出困難，避免等到問題失控才處理。他提出3項具體建議：首先，建立「藥物風險友善求助管道」，讓校園能提供保密、非懲處性的早期諮詢服務；其次，強化三級輔導中的「發展性輔導」功能，讓導師及輔導系統能在危機前就與學生建立支持關係；第三，提供匿名求助方式，降低學生開口求助的心理壓力。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄指出藥物濫用常源自情緒困境，因此自我覺察與心理健康教育應被納入下一階段課綱並全面推廣。近期政府推動的心理健康支持制度，也應讓學生有更多喘息空間。（攝影／陳稚華）

李雨函再次強調，「電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透的工具，若我們只靠單一部門、僅聚焦在禁止與罰則，永遠追不上問題的變化，唯有整合資源、聯手回應，才能守住青少年的健康未來。」

